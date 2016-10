Kapitän Icardi im Clinch mit Inter-Ultras

Mauro Icardi verschoss vom Elferpunkt

Der Streit zwischen Inter-Kapitän Mauro Icardi und den Fans der Mailänder hat sich am Sonntag nach einer bitteren Pleite weiter verschärft. Icardi verschoss im Heimspiel gegen Cagliari einen Elfmeter, Inter unterlag am Ende 1:2. Am Abend zogen Ultras mit Spruchbändern sogar vor das Haus von Icardi.

Einige Fans verlangten, dass Icardi die Kapitänsschleife abgeben solle. Sie nannten ihn auf Spruchbändern einen "Clown". Hintergrund der gereizten Stimmung ist eine Autobiografie des Argentiniers, in der er sich kritisch zu manchen Fans äußert.

Inwieweit der Streit den 23-jährigen Stürmer beim Spiel am Sonntag beeinflusst habe, sei unklar, sagte Inter-Trainer Frank de Boer. "Er ist normalerweise ein ruhiger und konzentrierter Spieler."

Mehr dazu:

>> Kein guter Sonntag für Lazio und Inter

>> Ergebnisse und Tabelle Serie A

apa/red