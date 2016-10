MLS-Boss: Playoffs? "Das ultimative Drama!"

Don Garber rät der Bundesliga zu Playoffs

Don Garber ist einer der wichtigsten Pioniere und Entscheidungsträger des US-Fußballs und seit 16 Jahren Boss der MLS. Dabei guckt der 59-Jährige immer mit mindestens einem Auge nach Europa, wo er sich wertvolle Anregungen holt. Allerdings hat er auch einen Tipp für die alte Welt im Köcher.

"Macht es! Playoffs sind fantastisch, das ultimative Drama!", so Garber im Interview mit dem "kicker" bezüglich der zuletzt erneut angestoßenen Diskussion, der Bundesliga würde die Einführung von K.o.-Spielen um den Meistertitel endlich die nötige Spannung zurückbringen. "Der Weg zum Titel wird noch schwieriger und weniger vorhersehbar, weil einfach in jedem Spiel wirklich alles passieren kann. Und deshalb explodiert auch das Interesse förmlich", erläutete Garber.

Allerdings gestand der Funktionär auch ein, dass sein Einfluss in Europa bescheiden sei. Er befinde sich zwar immer mit anderen Ligachefs wie Christian Seifert im Austausch, aber niemand aus den großen Ligen frage: "Hey, wie wird unser Fußball besser?" Im Marketingbereich diene die MLS wiederum nicht wenigen Ligen Europas als Vorbild, so Garber.

Ein besonderes Lob richtete "Soccer Don" an Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz, der als Mäzen von RB Leipzig, RB Salzburg oder den New York RB die Fußballwelt seit Jahren mächtig aufwirbelt und für das Auftauchen seiner "Dosenklubs" bei Weitem nicht nur auf Gegenliebe stößt. Der Einstieg der Red Bulls in die MLS sei "einer der wichtigsten Momente der Liga" gewesen, da Mateschitz in puncto weltweites Marketing ganz neue Maßstäbe gesetzt hätte.

Folglich fällt es Garber schwer, die Kritik an RB Leipzig in Deutschland nachzuvollziehen: "Ich kenne es ja nicht anders. Das System im US-Sport ist eben so, dass die Teams irgendwo herkommen müssen und nicht wie im Rest der Welt aus den unteren Ligen nach oben. Ich verstehe sehr wohl, dass das nicht allen gefällt. Aber viele Leute in Leipzig freuen sich doch darüber."

Einem ganz besonderen Wunsch verlieh Garber zudem nochmals Nachdruck: Bastian Schweinsteiger würde er in der MLS "mit offenen Armen empfangen". Nicht ausgeschlossen, dass sich dieser Wunsch noch erfüllt.