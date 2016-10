Mkhitaryan-Wechsel: Watzke tritt nach

Watzke (r.) ätzt gegen Mkhitaryan

Nach drei Jahren bei Borussia Dortmund verließ Henrikh Mkhitaryan den Verein im Sommer mit viel Getöse in Richtung Manchester United. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke tritt nun ein wenig nach und ließ sowohl zwischen den Zeilen als auch in aller Deutlichkeit erkennen, was er vom Abgang des Armeniers hielt.

"Man muss es erst einmal verkraften, in Mats Hummels und İlkay Gündoğan zwei Weltklassespieler und dazu noch Henrikh Mkhitaryan zu verlieren", sagte Watzke im "kicker" und schloss den Letztgenannten damit ganz klar aus der Gruppe der absoluten Leistungsträger aus. Ein klarer Fingerzeig: Hatte Mkhitaryan mit 31 Scorerpunkten in seiner stärksten Saison im BVB-Dress doch erst dafür gesorgt, dass ManUnited auf ihn aufmerksam wurde.

Der BVB könne bei seinen Rückholaktionen, wie bei Nuri Şahin, Mario Götze oder Shinji Kagawa sehr gut "den Charakter von Spielern einschätzen, die schon bei uns waren, wir kennen ihre Mentalität", so Watzke. Er schloss allerdings mit einem klaren "Nein" konsequent aus, dass der armenische Mittelfeldspieler, der in Manchester kaum zum Zug kommt und bereits öffentlich von Teammanager José Mourinho kritisierte wurde, nach Dortmund zurückkehrt.

Raiola nicht in der Kritik

Die Gründe seien offensichtlich: "Jeder intelligente Spieler sollte sich vorher Gedanken machen, in welches Umfeld er wechselt", gab der BVB-Boss zu bedenken, "wenn man in einem funktionierenden Umfeld wie in Dortmund spielt, ist es zweifelhaft, das gleich wieder herzuschenken, wenn es nach langer Anlaufzeit endlich funktioniert."

Die Entscheidung zum Wechsel auf die Insel sei "die 100-prozentige Entscheidung des Spielers" gewesen. Der umstrittene Berater Mino Raiola habe nicht ungewöhnlich eingegriffen. Er habe sich "in der ganzen Personalie Mkhitaryan korrekt verhalten." Ob Mkhitaryan nur eine Beigabe im Wechselpaket Zlatan Ibrahimović/Paul Pogba gewesen sei, wollte Watzke nicht beantworten: "Dazu sage ich nichts."