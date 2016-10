Sperren, Risse, Brüche: Die Ausfälle der Liga

Breel Embolo ist nicht der einzige Ausfall des FC Schalke 04

Dass der BVB aktuell besonders viele Ausfälle zu verzeichnen hat, ist hinlänglich bekannt. Doch wie steht es um die aktuelle Personalsituation bei den übrigen Bundesligisten? Diese Auflistung soll Licht ins Dunkel bringen

FC Bayern München

Franck Ribéry (Muskuläre Probleme) - Seit: 15.10.2016 - Fehlt etwa drei bis vier Wochen

Niklas Dorsch (Pfeifferisches Drüsenfieber) - Seit: 13.10.2016 - Rückkehr offen

Tom Starke (Sperre) - Fehlt im Spiel gegen Gladbach (22.10.)

Borussia Dortmund

Sven Bender (Knochenmarködem) - Seit 27.08.2016 - Rückkehr offen

Erik Durm (Knie-OP) - Seit Anfang Juli 2016 - Rückkehr offen

Raphaël Guerreiro (Faserriss im Adduktorenbereich) - Seit: 08.10.2016 - Zurück im Lauftraining

Marcel Schmelzer (Faserriss im Adduktorenbereich) - Seit: 15.10.2016 - Fehlt etwa zwei Wochen

Marco Reus (Schambeinentzündung) - Seit: 23.05.2016 - Im Aufbautraining

Neven Subotić (Rippenentfernung) - Seit 21.07.2016 - Im Aufbautraining

André Schürrle (Innenbanddehnung Knie) - Seit: 30.09.2016 - Im Lauftraining

Emre Mor (Rot-Sperre) - fehlt in den Liga-Spielen gegen Ingolstadt (22.10.) und Schalke (29.10.)

Bayer 04 Leverkusen

Vladlen Yurchenko (Wadenbeinbruch) - Seit: 08.09.2016 - Individuelles Training

Joel Pohjanpalo (Mittelfußbruch) - Seit: 29.09.2016 - Ausfallzeit zehn Wochen

Karim Bellarabi (Sehnenriss Adduktoren) - Seit: 10.09.2016 - Rückkehr nicht mehr im Jahr 2016

Hakan Çalhanoğlu (Rückenbeschwerden) - Seit: 19.10.2016 - Einsatz gegen Hoffenheim (22.10.) fraglich

Borussia Mönchengladbach:

Álvaro Domínguez (Rückenverletzung) - Seit: 12.07.2016 - Rückkehr offen

Moritz Nicolas (Handverletzung) - Seit: 06.10.2016 - Operation erfolgt

Mamadou Doucouré (Muskelbündelriss) - Seit: April 2016 - Rückkehr erst nach der Winterpause

Thorgan Hazard (Kniereizung) - Seit: 02.10.2016 - Individuelles Training

Raffael (Muskelfaserriss Oberschenkel) - Seit: 28.09.2016 - Bereits wieder im Individualtraining

Andreas Christensen (Verletzung in der Gesäßmuskulatur) - Seit: 15.10.2016 - Rückkehr offen

Fabian Johnson (Krankheit) - Seit: 18.10.2016 - Rückkehr in wenigen Tagen

Josip Drmic (Knorpelschaden Knie) - Seit: 14.03.2016 - Befindet sich in der Reha

FC Schalke 04

Coke (Kreuzbandriss) - Seit: 04.08.2016 - Rückkehr zur Rückrunde

Breel Embolo (Sprunggelenksvereltzung) - Seit: 15.10.2016 - Fehlt vier bis sechs Monate

Bernard Tekpetey (Achillessehnenprobleme) - Seit: 27.08.2016 - Zurück im Individualtraining

Atsuto Uchida (Patellasehnenprobleme) - Seit: 27.04.2015 - Mannschaftstraining in vier bis sechs Wochen

Donis Avdijaj (Meniskusverletzung) - Seit: 05.07.2016 - Zurück im Mannschaftstraining

E. M. Choupo-Moting (Kniereizung) - Seit: 17.10.2016 - Fehlt ein bis zwei Wochen

1. FSV Mainz 05

Emil Berggren (Kreuzbandriss) - Seit: 29.07.2016 - Rückkehr offen

Philipp Klement (Muskuläre Probleme) - Seit: 17.09.2016 - Rückkehr ins Mannschaftstraining steht bevor

Yoshinori Mutō (Innenbandanriss Knie) - Seit: 29.09.2016 - Fehlt vier bis fünf Wochen

André Ramalho (Wadenverletzung) - Seit: 11.09.2016 - Zurück im Mannschaftstraining

Danny Latza (Adduktorenprobleme) - Seit: 01.04.2016 - Rückkehr verzögert sich weiter um drei bis vier Wochen

Besar Halimi (Rot-Sperre) - fehlt in den Liga-Spielen gegen Schalke (23.10.) und Ingolstadt (29.10.)

José Rodríguez (Rot-Sperre) - fehlt im Liga-Spiel gegen Schalke (23.10.)

Christian Clemens (Sehnenreizung Knöchel) - Seit: 14.10.2016 - Rückkehr offen

Hertha BSC:

Nils Körber (Meniskusriss) - Seit: 17.09.2016 - Rückkehr offen

Vladimir Darida (Außenbandriss im Sprunggelenk) - Seit: 19.09.2016 - Fehlt insgesamt fünf bis sechs Wochen

Valentin Stocker (Sperre) - fehlt in den Liga-Spielen gegen Köln (22.10.), Hoffenheim (30.10.) und Gladbach (04.11.)

Ondrej Duda (Knochenödem) - Seit: 24.08.2016 - Zurück im Lauftraining

Fabian Lustenberger (Beckenprellung) - Seit: 10.10.2016 - Fällt für das Spiel gegen Köln (22.10.) aus

VfL Wolfsburg

Ismail Azzaoui (Kreuzbandriss) - Seit: 22.09.2016 - Erfolgreich operiert

Daniel Didavi (Meniskuseinriss) - Seit: 20.09.2016 - Vor Rückkehr ins Mannschaftstraining

Sebastian Jung (Kreuzbandriss) - Seit: 18.02.2016 - Rückkehr ins Mannschaftstraining im November

Josuha Guilavogui (Halswirbelbruch) - Seit: 24.07.2016 - Im Lauftraining

1. FC Köln

Alle Profis fit

Hamburger SV

Johan Djourou (Muskelfaserriss Oberschenkel) - Seit: 11.10.2016 - Fehlt zwei bis drei Wochen

Cléber (Sperre) fehlt in den Liga-Spielen gegen Frankfurt (21.10.) und Köln (30.10.)

FC Ingolstadt 04

Robert Leipertz (Muskelverhärtung) - Seit: 20.10.2016 - Fällt gegen Dortmund (22.10.2016) aus

FC Augsburg

Raúl Bobadilla (Bänderriss Schulter) - Seit: 27.09.2016 - Rückkehr im November erwartet

Caiuby (Knorpelschaden Knie) - Seit: 13.09.2016 - Fehlt die gesamte Rückrunde

Jeffrey Gouweleeuw (Kollaps eines Lungenflügels) -Seit: 06.10.2016 - Rückkehr erst in 2017

J.-I. Callsen-Bracker (Wadenbeinbruch) - Seit: 10.12.2015 - Rückkehr offen

Marvin Friedrich (Adduktorenprobleme) - Seit: 18.07.2016 - Zurück im Lauftraining

Alfred Finnbogason (Muskuläre Probleme) - Seit: 13.10.2016 - Beim Spiel gegen Dortmund zurück erwartet

Daniel Opare (Infekt) - Seit 17.10.2016 - Fehlt im Spiel gegen Freiburg (22.10.)

SV Werder Bremen

Justin Eilers (Leistenverletzung) - Seit: 11.07.2016 - Rückkehr offen

Luca Caldirola (Knöchelverletzung) - Seit: 11.09.2016 - Ausfallzeit zwei bis drei Monate

Max Kruse (Außenbandverletzung) - Seit: 21.08.2016 - Zurück im Lauftraining

Philipp Bargfrede (Entzündung im Knie) - Seit: 07.03.2016 - Rückkehr offen

Jaroslav Drobný (Ellenknochenbruch) - Seit: 05.10.2016 - Mehrere Wochen Pause

Claudio Pizarro (Muskuläre Probleme) - Seit: 12.08.2016 - Individuelles Training

SV Darmstadt 98

Jan Rosenthal (Wadenverletzung) - Seit: 07.10.2016 - Vier bis sechs Wochen Pause

Felix Platte (Degenerative Veränderung im Hüftbereich) - Seit: 18.07.2016 - Rückkehr frühstens nach der Winterpause

TSG 1899 Hoffenheim

Pirmin Schwegler (Innenbandabriss Knie) - Seit: 11.09.2016 - Ausfallzeit etwa sechs Wochen

Mark Uth (Muskelbündelriss Oberschenkel) - Seit: 26.09.2016 - Zurück im Lauftraining

Eintracht Frankfurt

Guillermo Varela (Bänderriss im Sprunggelenk) - Seit: 11.09.2016 - Ausfallzeit drei bis vier Monate

Bamba Anderson (Knorpelschaden Knie) - Seit: 07.05.2016 - Rückkehr in den Profisport fraglich

Marco Russ (Tumor) - Seit: Mai 2016 - Im Aufbautraining

Danny Blum (Innenbandanriss Knie) - Seit: 05.10.2016 - zurück im Lauftraining

Szabolcs Huszti (Gelb-Rot-Sperre) - Fehlt im Spiel gegen den HSV (21.10.2016)

Marc Stendera (Kreuzbandriss) - Seit: 23.05.2016 - Rückkehr zur Rückrunde

Johannes Flum (Achillessehnenprobleme) - Seit: 20.10.2016 - Fehlt im Spiel gegen Hamburg (21.10.)

SC Freiburg

Havard Nielsen (Leistenverletzung) - Seit: 22.09.2016 - Befindet sich in der Reha

Marc-Oliver Kempf (Meniskusverletzung) - Seit: 06.08.2016 - Reha, Rückkehr zur Rückrunde

RB Leipzig

Ken Gipson (Sprunggelenksverletzung) - Seit: 24.09.2016 - Erfolgreich operiert

Marcel Sabitzer (Außenbandriss im Sprunggelenk) - Seit: 16.10.2016 - Ausfallzeit drei Wochen

Lukas Klostermann (Kreuzbandriss) - Seit: 13.09.2016 - Erfolgreich operiert