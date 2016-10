VfL trennt sich von Hecking!

Dieter Hecking muss den VfL offenbar verlassen

Die Tage von Dieter Hecking beim VfL Wolfsburg sind offenbar gezählt: Nach übereinstimmenden Medienberichten ist der Rauswurf des 52-Jährigen beschlossen und soll schon bald offiziell verkündet werden.

Nach nur einem Sieg in den ersten sieben Ligaspielen und dem schmeichelhaften 2:1-Sieg in der ersten Pokalrunde gegen den FSV Frankfurt zieht der VfL Wolfsburg angeblich die Reißleine und setzt Trainer Dieter Hecking vor die Tür. Dies berichten unter anderem die "Wolfsburger Allgemeine" und "Sky Sport News HD".

Demnach sei die Entscheidung am Montag nach einem Gespräch zwischen dem VfL-Aufsichtsrat und Sportvorstand Klaus Allofs getroffen worden. Noch im Laufe des Abends könnten die Niedersachsen die Entscheidung offiziell verkünden, heißt es.

Ismaël als Interimstrainer

Sollte sich der VfL von Hecking trennen, käme der Schritt alles andere als überraschend. Bereits nach der 0:1-Niederlage am Sonntag gegen RB Leipzig verweigerte Klaus Allofs ein klares Bekenntnis zu seinem Coach. "Wir werden uns zusammensetzen, diskutieren und hoffentlich zur richtigen Entscheidung kommen", erklärte Allofs nach der Partie. Offenbar haben die Verantwortlichen ihre Entscheidung schneller als gedacht getroffen. Als möglicher Nachfolger soll Valérien Ismaël, bisher Trainer der zweiten Mannschaft, das Team vorerst übernehmen.

Hecking wechselte im Dezember 2012 aus Nürnberg zum VfL und führte die Niedersachsen in seiner Amtszeit zwei Mal in den Europapokal. Nach der schwachen Vorsaison, die der VfL nur auf Platz acht beendete, steht der Meister von 2009 in der laufenden Spielzeit nach sieben Spielen auf Platz 14.