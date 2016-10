Kreuzbandriss: Bayer-Talent verpasst WM

Nina Ehegötz fällt mit einem Kreuzbandriss aus

Die deutsche U20-Nationalmannschaft der Frauen und Bundesligist Bayer Leverkusen müssen lange ohne Nina Ehegötz auskommen.

Die 19 Jahre alte Gewinnerin der Fritz-Walter-Medaille in Gold hat am Sonntag im Liga-Spiel beim MSV Duisburg (1:0) einen Kreuzbandriss erlitten und fällt damit auch für die anstehende U20-WM in Papua-Neuguinea (13. November bis 3. Dezember) aus.

"Erstmal freue ich mich riesig über den ersten Saisonsieg der Mädels am Sonntag! Im ersten Moment bin ich natürlich sehr traurig über die Diagnose, aber ich werde in der Reha hart arbeiten, um stärker zurückzukommen und sehe das Ganze als Herausforderung, die ich bestmöglich meistern möchte. Es ist natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt vor der Weltmeisterschaft. Das war ehrlich gesagt auch das erste, woran ich gedacht habe, als ich mich verletzt habe. Aber dadurch wird mein Traum, eine richtige WM zu spielen, nur noch größer", so Ehegötz.

"Diese schwere Verletzung ist unglaublich bitter für uns als Mannschaft und für Nina Ehegötz ganz persönlich, die sich selbst große Ziele für diese Saison gesetzt hat und auf einem ausgesprochen guten Weg war", wird Bayer 04-Trainer Thomas Obliers auf der Klub-Homepage zitiert.