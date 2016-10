Fohlenschock: Top-Trio fehlt gegen Celtic

Gladbach muss in Glasgow ohne Hazard und Raffael auskommen

Borussia Mönchengladbach muss in der Champions League bei Celtic Glasgow am Mittwoch (20:45 Uhr) auf einige Schlüsselfiguren verzichten.

Wie der Verein am Dienstag auf bestätigte, wird der 31 Jahre alte Brasilianer Raffael nach einem Muskelfaserriss nicht rechtzeitig fit und auch sein kongenialer Mittelfeldpartner Thorgan Hazard wird gegen Celtic nicht mit von der Partie sein. Damit aber nicht genug: Aufgrund einer Erkrankung fehlt zudem Fabian Johnson. Bereits seit Montag steht fest, dass Stammverteidiger Andreas Christenen nicht mitwirken kann, Der Däne laboriert an einer Muskelverletzung am Gesäß.

Ohne die verletzten Raffael, Hazard und Christensen geht es nach Glasgow. Zuhause bleiben musste ebenfalls der erkrankte Fabian Johnson.#UCL pic.twitter.com/c23JntiHeV — Borussia (@borussia) 18. Oktober 2016

Am Montag standen Raffael sowie Thorgan Hazard noch gemeinsam mit Rehatrainer Andreas Bluhm auf dem Platz. Beide Spieler absolvierten individuelle Übungen mit dem Ball, Spiel gegen Glasgow jedoch zu früh.

"Die Ausfälle tun uns natürlich weh, aber der Kader ist breit genug aufgestellt. Jetzt müssen andere Spieler in die Bresche springen", sagte Sportdirektor Max Eberl zur speziellen Herausforderung.