Aufstieg für Jungbullen nur Formsache

Salzburg will auch auswärts bei Vardar Skopje dominant sein

Die U19 von RB Salzburg reist mit einem bequemen 5:0-Polster aus dem Hinspiel zum zweiten Youth-League-Duell mit Vardar Skopje. In Mazedonien soll am Mittwoch (19:00 Uhr) der Aufstieg in die zweite Runde fixiert werden.

"Mit dem 5:0-Heimsieg haben wir uns eine gute Ausgangssituation erarbeitet. Nichtsdestotrotz gehen wir genauso wie im Hinspiel in die Partie", sagte Trainer Marco Rose, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. "Wir werden erneut versuchen, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken und den Gegner früh unter Druck zu setzen. Ich erwarte von meinen Spielern, dass wir hochkonzentriert an die Aufgabe herangehen und sie professionell abarbeiten."

Sechzehn Torschüsse gaben die Jungbullen im Hinspiel ab, Vardar visierte nur einmal das Tor des Gegners ab. Mit einer ähnlich dominanten Leistung könnten die Salzburger ihre schlechte Auswärtsbilanz in der Youth League verbessern. Im Vorjahr verlor Österreichs Jugendmeister gegen Željezničar Sarajevo (1:2) und Beşiktaş (0:1), schaffte den Aufstieg jeweils durch hohe Heimsiege.

"Wir haben es geschafft, fünf Treffer zu erzielen, also könnte das Vardar theoretisch auch gelingen. Wir werden sicherlich nicht den Fehler begehen, die Partie zu locker zu nehmen, und wollen erneut zu null spielen. Unser Ziel muss es ganz klar sein, auch in Mazedonien zu gewinnen und unser Spiel über 90 Minuten durchzuziehen", erklärte der brasilianische Verteidiger Igor.

Sollte RB Salzburg den Aufstieg in die zweite Runde schaffen, wartet der Sieger der Paarung Keirat Almaty (Kasachstan) gegen Dinamo Tbilisi (Georgien). Das Hinspiel in Tiflis konnte Keirat mit 3:0 gewinnen.

red