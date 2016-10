Veilchen-Ansturm: Rom trifft Vorkehrungen

Die Austrianer reisen in Massen zum Spiel nach Rom

Die Stadt Rom hat verschärfte Sicherheitsvorkehrungen in Hinblick auf die Anreise von 2.000 österreichischen Fans vor dem am Donnerstagabend stattfindenden Spiel der Europa League zwischen AS Roma und Austria Wien ergriffen. Dies berichteten italienische Medien am Dienstag. Besonders strenge Kontrollen betreffen das Stadtzentrum.

Unweit der Spanischen Treppe ist am Donnerstag Konsum von Alkohol auf der Straße und in den Lokalen verboten. Strenge Sicherheitsvorkehrungen wurden zum Schutz der Monumente der Innenstadt ergriffen.

Besonders streng wird das Stadtzentrum seit den Vorfällen im Februar 2015 vor dem Europacup-Spiel zwischen Roma und Feyenoord bewacht. Damals hatten Feyenoord-Anhänger in Roms Zentrum für Krawalle gesorgt. 28 Personen wurden festgenommen. Besonders schlimm wüteten die Randalierer in der Nähe der Spanischen Treppe. Dabei wurde der historische Brunnen "Fontana della Barcaccia" aus dem Jahr 1629 beschädigt.

