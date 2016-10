Tuchel: BVB "massiv beeinträchtigt"

Thomas Tuchel ärgert sich über die vielen Verletzten beim BVB

BVB-Trainer Thomas Tuchel empfindet die anhaltende Verletzungsmisere beim BVB als enorme Belastung.

"In dem Ausmaß und in der Häufigkeit ist das extrem ärgerlich, so dass wir uns Sorgen machen und es uns natürlich massiv beeinträchtigt", sagte der 43-Jährige im exklusiven Interview mit "Sky Sport News HD".

"Eine Mannschaft lebt davon, Synergien und Verbindungen auf dem Spielfeld zu entwickeln. Wenn so viele erfahrene Spieler fehlen, kommt am Ende eine junge und auch unerfahrene Aufstellung raus, wie bei unserem letzten Spiel. Das kann man mal kompensieren mit viel Fleiß und Leidenschaft, aber natürlich ist das für die Ziele nicht förderlich."

Dennoch ist sich Tuchel sicher, dass seine Borussen in der Lage sind, auch in Lissabon dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Zumal es "Berechtigte Hoffnung" für die gebeutete Defensive gibt. Die Wackelkandidaten Sokratis Papastathopoulos und Łukasz Piszczek können gegen Sporting wohl mitwirken.

Den einen Grund für die Häufung der Ausfälle sucht man in Dortmund hingegen weiterhin vergeblich: Es gibt nicht den einen Grund; jede Verletzung hat ihre ganz eigene Geschichte. "Es gibt nicht den einen Grund; jede Verletzung hat ihre ganz eigene Geschichte. Wir vermissen jeden einzelnen Spieler. Gleichzeitig gilt allen, die spielen, das vollste Vertrauen", wird Tuchel auf "bvb.de" zitiert.