Drei weitere Ausfälle für DFB-Frauen

Bundestrainerin Steffi Jones muss auf Lena Goeßling (li.) und Melanie Leupolz (re.) verzichten

Nach dem Ausfall von Jacqueline Klasen muss die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in den Länderspielen am 22. Oktober gegen Österreich und am 25. Oktober gegen die Niederlande auf drei weitere Spielerinnen verzichten.

Die Wolfsburgerin Lena Goeßling, die Freiburgerin Hasret Kayikci und Melanie Leupolz vom FC Bayern fallen allesamt verletzt oder erkrankt aus, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Goeßling müsse wegen eines Knochenödems, Kayikci wegen Knieproblemen und Leupolz wegen einer Mandelentzündung passen. Bundestrainerin Steffi Jones nominierte Julia Simic vom VfL Wolfsburg nach.