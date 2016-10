Bayer-Bubis drehen Spiel - BVB verpasst Sieg

Die Bayer-Junioren bejubelten den Sieg gegen Tottenham

Starker Auftritt der deutschen Junioren-Teams: Während sich die A-Jugend von Bayer Leverkusen in der Youth League gegen die Tottenham Hotspur durchsetzte, erkämpfe sich der BVB ein Remis in Lissabon.

Im Leverkusener Ulrich-Haberland-Stadion erwischten die Gäste aus London den besseren Start und gingen durch einen Treffer von Jack Roles mit 1:0 in Führung (18.). Die Bayer-Elf brauchte ein paar Minuten, um den Schock zu verdauen, verbuchte anschließend aber zahlreiche gute Chancen. Jakub Bednarczyk (57.) und Cedric Harenbrock (67.) belohnten die Werkself in der zweiten Halbzeit für den großen Aufwand und drehten das Spiel. Per Elfmeter stellte Tim Handwerker in der Schlussminute den 3:1-Endstand her.

Nach dem dritten Spieltag ergibt sich in der Gruppe E ein kurioses Bild. Während CSKA Moskau, der AS Monaco und Bayer Leverkusen mit jeweils sechs Zählern punktgleich sind, liegen die hoch eingeschätzten Spurs mit null Zählern am Tabellenende.

Einen Achtungserfolg feierte derweil der Nachwuchs von Borussia Dortmund. Bei Sporting Lissabon erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Benjamin Hoffmann ein 1:1. Marques hatte die Gastgeber kurz vor dem Halbzeitpfiff in Führung gebracht, Gabriel Kyeremateng in der 63. Minute für die Dortmunder ausgeglichen.

Durch den Punktgewinn verteidigte der BVB (vier Punkte) in der Tabelle der Gruppe F den zweiten Platz vor Lissabon (drei). Spitzenreiter ist Real Madrid, das sein Punktekonto durch einen 3:2-Sieg gegen Legia Warschau auf sieben ausbaute.