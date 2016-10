Stimmen: "So etwas habe ich noch nie erlebt"

Roman Bürki ärgerte sich das ein oder andere Mal über die Sporting-Spieler

Erschöpft, aber glücklich: Nach dem Arbeitssieg in Lissabon dominiert im Lager des BVB die Zufriedenheit. Ganz anders ist die Stimmungslage bei der Werkself, die gegen Tottenham das dritte Unentschieden in Folge verbuchte. Die Stimmen zu den Spielen:

Sporting Lissabon - Borussia Dortmund 1:2

Thomas Tuchel: "Wir waren heute so jung und unerfahren, spielen dann aber mit einer Selbstverständlichkeit so eine erste Halbzeit, so dominant und aggressiv. Sporting nimmt nach dem Rückstand viel Risiko, da gerätst du unter Druck. Nach dem 1:2 wird es hier richtig laut. Meine Männer wollten es dann unter keinen Umständen mehr hergeben, das gönne ich ihnen von ganzem Herzen."

Mario Götze: "Wenn man sieht, dass wir drei Punkte geholt haben, dann haben wir einen guten Job gemacht. Am Ende ist es etwas hektisch geworden. Aber im Großen und Ganzen können wir relativ zufrieden sein. Es war ein hart umkämpftes Spiel. Großes Kompliment an die Mannschaft. Wir sind sehr glücklich über die drei Punkte."

Roman Bürki: "Es ist schade, dass, wenn ich den Ball rausspiele und unser Spieler Sokratis noch am Boden liegt, Sporting einfach weiterspielt. Das finde ich schade. So etwas habe ich noch nie erlebt. Aber wir haben gewonnen, das ist das wichtigste. Im Moment ist personell richtig viel Pech dabei. Wir müssen schauen, dass sich die Verletzungen. Alle liegen auf den Tischen der Physios und lassen sich behandeln. Wir sind Kämpfer. Wir haben heute eine gute Mannschaft auf dem Platz gehabt und werden das auch in Zukunft haben. Es war ein wegweisendes Spiel für uns. Auswärts in Lissabon zu gewinnen, ist ein Riesenschritt Richtung Achtelfinale."

Julian Weigl: "Ich weiß gar nicht so genau, was ich beim Tor gemacht habe. Ich bin überglücklich, dass es endlich mal geknallt hat. Der Trainer sagt immer, ins kleine Netz muss man treffen, das habe ich geschafft. Zuletzt habe ich bei der U19 für 1860 getroffen… Es war klar, dass Sporting in der zweiten Halbzeit noch mal drücken würde. Sporting hat den Willen entwickelt, das Spiel noch mal zu drehen. Aber wir haben auch alles reingeworfen und sind glücklich, dass wir das 2:1 über die Zeit gerettet haben."

Michael Zorc: "Es war eine aufregende Schlussphase. Nach dem 2:1 haben wir es nicht mehr geschafft, Ball und Gegner so richtig zu kontrollieren. Vorher fand ich es sehr, sehr gut von uns angesichts der Tatsache, dass wir mit zwei A-Jugendlichen angetreten sind und mit Dzenis Burnic sogar den dritten eingewechselt haben. Man konnte deswegen auch nicht erwarten, dass wir das total souverän herunterspielen."

Bayer Leverkusen - Tottenham Hotspur 0:0

Roger Schmidt: "Wir haben nicht gegen eine ganz schlechte Mannschaft gespielt. Jeder hat gesehen, wieso sie letztes Jahr um den Titel gespielt haben in England und es dieses Jahr vermutlich auch wieder tun werden. Wir mussten uns in der ersten Halbzeit reinarbeiten, aber im zweiten Durchgang haben wir gut umgeschaltet, gepresst und hervorragende Torchancen herausgespielt. Es sollte nicht sein. Die Mannschaft hat einen riesiges Kompliment verdient, auch wenn sie heute nicht gewonnen hat. Wir müssen einen langen Atem haben in dieser Gruppe. Wir wissen, dass wir es in uns haben, einen der ersten zwei Plätze in dieser Gruppe zu belegen. Das müssen wir jetzt in den nächsten drei Spielen nachweisen. Das war heute 'All In'. Mehr geht nicht an Intensität in einem Fußballspiel."

Lars Bender: "Wir haben in der Königsklasse jetzt drei gute Spiele gezeigt und uns nicht belohnt. Ich würde lieber mal gewinnen und dafür ein nicht so gutes Spiel hinlegen."

Maurizio Pochettino (Trainer Tottenham): "In der ersten Halbzeit waren wir besser. In der zweiten Halbzeit hat uns Hugo lloris dann einen Punkt gerettet, über den wir glücklich sein müssen."