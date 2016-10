Selke: "Habe momentan wenig Argumente"

Davie Selke muss sich aktuell mit einem Platz in Reihe zwei begnügen

Sieben Spiele, keine Niederlage und aktuell Rang drei in der Tabelle: RB Leipzig mischt die Liga aktuell mächtig auf und gilt für viele Experten bereits jetzt als heißer Anwärter auf das internationale Geschäft. Allerdings läuft es nicht bei allen Bullen wie am Schnürchen: Davie Selke hat seinen Stammplatz eingebüßt und bislang noch keine Partie über die volle Distanz gespielt. Im Interview erklärt er seine Situation.

"Für mich ist es gerade eine schwierige Zeit. Ich bin gut drauf und kann es nicht so oft zeigen, wie ich es gern würde", kommentierte der Ex-Bremer seine Lage. Allerdings gestand Selke auch ein, dass er "momentan auch wenige Argumente" habe. Für den Trainer gebe es kaum einen Grund zu wechseln, da die Mannschaft gut spiele und punkte. "Immer wenn ich Spielzeit und Vertrauen bekommen habe, habe ich meine Tore gemacht. Das wird auch wieder so sein", versprach der Silbermedaillengewinner von Rio allerdings gegenüber "Sport Bild".

Auf eben jene weitere Spielzeit hofft Selke bereits im kommenden Bundesliga-Spiel, wenn die Sachsen auf seinen Ex-Klub Bremen treffen. "Das wäre etwas ganz Besonderes für mich", so Selke, der hervorhob, dass er den Hanseaten viel zu verdanken habe. Eines ist daher auch völlig klar für den 21-Jährigen: "Wenn ich treffen sollte, ist klar: Ich werde aus Respekt gegenüber dem Verein und den Fans nicht jubeln!"

Ein Grund für seinen derzeit etwas schweren Stand ist laut Selke übrigens die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Er bereue es zwar keinesfalls, in Rio dabei gewesen zu sein, es sei aber ein Nachteil gewesen, die Vorbereitung verpasst zu haben. Die Spiele bei der U21 sind aber dennoch ein wichtiger Faktor für den Stürmer. "Die Phasen bei der U21 tun mir gerade sehr gut. Es ist sehr wichtig für mich, dass ich das Vertrauen spüre. In Leipzig bekommen gerade andere Spieler mehr Vertrauen – zu Recht", stellte Selke klar.