Klausel: Wird Brandt zum Schnäppchen?

Julian Brandt am Ball für Bayer 04 Leverkusen

Julian Brandt ist schon in den zurückliegenden Transferphasen mit Klubs in Verbindung gebracht worden. Spätestens 2018 ist das Juwel von Bayer 04 Leverkusen zum Schnäppchenpreis zu haben.

Jüngsten Medienberichten zufolge besitzt Brandt, der vertraglich noch bis 2019 an die Werkself gebunden ist, in seinem Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel, die den 20-Jährigen zum Schnäppchen werden lässt. Laut "Sport Bild" ist schriftlich fixiert, dass Julian Brandt die Leverkusener im Sommer 2018 für die festgeschriebene Ablösesumme von 12,5 Millionen Euro verlassen kann. Der geschätzte Marktwert liegt bereits heute deutlich über dieser Summe, sodass die Interessenten Schlange stehen dürften. Kolportiert wurde zuletzt immer wieder, dass auch englische Topklubs wie der FC Chelsea oder Manchester City an einer Verpflichtung des Außenstürmers interessiert seien.

Vor allem aber der FC Bayern München wurde in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mit dem schnellen Offensivmann in Verbindung gebracht. Für den Rekordmeister dürfte es jedoch weiterhin unmöglich sein, sich die Dienste des Nationalspielers zu sichern. Laut "Sport Bild" will die sportliche Führung der Rheinländer um Sportdirektor Rudi Völler mit aller Kraft verhindern, dass Brandt ligaintern an einen direkten Konkurrenten abgegeben wird. Die Rheinländer hatten das schon vor fünf Jahren bei Arturo Vidal durchgezogen, an dem die Münchner schon damals dran waren. Letztlich wurde er nach Italien zu Juventus Turin transferiert.

Neuer Bayer-Vertrag über 2019 hinaus?

Will die Werkself im Falle eines Verkaufes noch richtig abkassieren, müssen sie schon im kommenden Sommer handeln, um der Ausstiegsklausel im Jahr 2018 aus dem Wege zu gehen. Noch gehen die Bemühungen des Champions-League-Teilnehmers aber vor allem in die Richtung, den Kontrakt mit Brandt sogar zu verlängern. Am besten ohne Ausstiegsklausel und logischerweise zu deutlich verbesserten Konditionen. Bayer 04 soll bereit sein, das derzeitige Jahresgehalt des 20-Jährigen von rund zwei Millionen Euro zu verdoppeln.

Vater und Berater Jürgen Brandt bestätigte zuletzt Verhandlungen mit dem Klub, für den sein Filius bislang 73 Bundesligaspiele (15 Tore) absolviert hat: "Es ist ein vertrauensvolles Miteinander. Julian hatte von Beginn an in Leverkusen das Gefühl, dass sich alles sehr gut entwickelt. Er ist gerne ein Bestandteil der Entwicklung - und die ist noch nicht abgeschlossen." Eine Entscheidung vor der Winterpause gilt aber als ausgeschlossen.