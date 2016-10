HSV: Meistermacher als neuer Sportdirektor?

Wird Georg Heitz neuer Sportdirektor beim HSV?

Die Suche nach einem neuen Sportdirektor läuft beim Hamburger SV auf Hochtouren. Jetzt gilt ein Schweizer als Favorit für den Job in der Führungsetage der Norddeutschen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, ist Georg Heitz vom FC Basel aktuell der heißester Kandidat für den Posten des Sportdirektors bei den Rothosen. Der 46-Jährige genießt in der Heimat einen exzellenten Ruf. Seit sieben Jahre leitet Heitz die Geschicke in Basel. Sensationelle sieben Meistertitel konnte der Traditionsverein in diesem Zeitraum erringen. Zudem erwirtschaftete der Sportchef in der gleichen Zeitspanne einen finanziellen Überschuss von 55 Millionen Euro.

Eine perfekte Bewerbung also, um sich auch in Hamburg ins Gespräch zu bringen. Dort will man bis zum 1. November endlich eine Lösung für den Sportdirektor-Posten, der derzeit noch von Vorstands-Boss Dietmar Beiersdorfer mit ausgeführt wird, finden. "Wir werden den sportlichen Bereich wieder den Anforderungen entsprechend aufstellen", sagte Beiersdorfer jüngst der "Sport Bild".

Das vor der Saison von Investor Klaus Michael Kühne eingeforderte Saisonziel zwischen Platz sechs und acht ist aktuell erstmal in den Hintergrund gerückt. "Es verbietet sich zum jetzigen Zeitpunkt, über Saisonziele und eine abschließende Platzierung zu sprechen. Die Mannschaft ist in der Pflicht, Woche für Woche zu zeigen, dass sie die Situation annimmt, um sie substanziell und nachhaltig zu verbessern", so Beiersdorfer über die momentane Situation. Geht es nach dem Klubboss der Rothosen, dürften die Ziele mit Wunschkandidat Heitz aber bald wieder im Fokus stehen.