Fenerbahçe-Schock: Team muss notlanden

Robin van Persie erlitt mit seiner Mannschaft einen echten Schock

Auf dem Weg zum kommenden Gastspiel in der Europa League gegen Manchester United am Donnerstag (ab 21:05 Uhr im weltfussball-Liveticker) musste das Flugzeug der Fenerbahçe-Mannschaft in Budapest notlanden. Keiner der Insassen kam dabei zu Schaden.

"Die Maschine, die unser Team und die Betreuer nach Manchester bringen sollte, musste eine Notlandung in Budapest einlegen. Die Situation ist unter Kontrolle und gibt keinen Anlass zur Sorge", ließ der Verein am Mittwoch in einem ersten offiziellen Statement verlauten.

Kurioser Grund für die Notlandung: Während des Fluges war die Maschine mit einem Vogel zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde die Frontscheibe des Fliegers erheblich beschädigt, sodass ein Weiterflug vorerst unmöglich war.

Kafilemizi Manchester'a götüren uçağın camına kuş çarpması nedeniyle, uçak Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptı. Endişe verici bir durum yok. pic.twitter.com/tYhUWp2omJ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 19. Oktober 2016

Nach einem kurzen Aufenthalt in Budapest konnte die Mannschaft von Trainer Dick Advocaat aber in einem eiligst bereit gestellten Ersatzflugzeug die Weiterreise antreten.