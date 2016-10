Salzburg gegen OGC Nice unter Druck

Schwierige Zeiten für Salzburg-Coach Óscar Garcia

Óscar Garcia hat in Salzburg schon sonnigere Zeiten erlebt. Vor dem dritten Gruppenspiel in der Europa League am Donnerstag (ab 19:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) gegen OGC Nice in der heimischen Arena sah sich der Coach von RB Salzburg auch Kritik aus den eigenen Reihen ausgesetzt. Gegen die Gäste aus Nizza, aktuell Tabellenführer in der französischen Ligue 1, sollen dennoch die ersten Punkte geholt werden.

Der Sportliche Leiter Christoph Freund hatte sich nach den jüngsten Vorstellungen enttäusch gezeigt und mehr Tempo und Leidenschaft gefordert. "Ich will nicht immer Ausreden hören, sondern wir müssen wieder unsere Tugenden zeigen", hatte Freund erklärt.

Garcia war davon offensichtlich wenig angetan, am Mittwoch präsentierte sich der Spanier bei der Abschlusspressekonferenz vor dem Nizza-Spiel nicht so gut gelaunt. "Ich habe ihm meine Meinung persönlich gesagt, die werde ich hier nicht kundtun", sagte der Salzburg-Coach, angesprochen auf die Aussagen von Freund.

Nach vier Pflichtspielen ohne Sieg (zwei Niederlagen und zwei Remis) sowie neun Punkten Rückstand auf Tabellenführer Sturm Graz ist Meister Salzburg unter Druck. "Ich hätte auch gerne mehr Punkte in Meisterschaft und Europa League, aber so ist Fußball", meinte Garcia.

Gegner OGC Nice überzeugt zwar in der Ligue 1 als ungeschlagener Tabellenführer, hat aber in der Europa League wie Salzburg zwei Niederlagen (0:1 gegen Schalke und 2:5 in Krasnodar) kassiert. "Ich weiß nicht, was sie in der Europa League vorhaben. Wir wollen dieses Spiel gewinnen und entsprechend bereiten wir uns vor", erklärte Garcia.

"Der französische Tabellenführer ist eine große Herausforderung." Er sei froh, mit seinem Team gegen einen so starken Gegner antreten zu können. "Dadurch können unsere Spieler wachsen und wir können sehr viel aus solchen Spielen lernen."

Lainer: "Wollen wieder in Spur finden"

Stefan Lainer sieht in der Partie auch eine "gute Möglichkeit, sich zu präsentieren". Man müsse zu hundert Prozent an die Leistungsgrenze gehen und die taktischen Anweisungen des Trainers zu hundert Prozent umsetzen, meinte der 24-jährige Außenverteidiger.

"Wir wollen wieder in die Spur finden und da ist es einfach wichtig, Spiele zu gewinnen." Wenn möglich, schon am Donnerstag, doch das werde schwierig. "Wir sind nicht der Favorit, daher haben wir nicht viel zu verlieren, sondern sehr viel zu gewinnen", meinte Lainer.

Die Aufstellung wollte Garcia erst nach dem Abschlusstraining fixieren. "Es werden sicher die elf Besten von mir aufgeboten", stellte der 43-Jährige klar. Neben den fix fehlenden Christian Schwegler, Smail Prevljak, Christoph Leitgeb (alle Knieprobleme) und Wanderson (Oberschenkelverletzung) ist auch der Einsatz von Dayot Upamecano wegen einer Hüftverletzung fraglich.

Die Gäste aus Nizza müssen auf den angeschlagenen Top-Torschützen Mario Balotelli verzichten. Der Neuzugang in der Mannschaft von Trainer Lucien Favre hat bisher fünf Liga-Treffer erzielt. "Schade, dass so ein Spieler nicht dabei sein kann", meinte Garcia, "viele Fans hätten sich gefreut." Die Franzosen landeten am Mittwoch in Salzburg - mit dem Brasilianer Dante, der am Vortag seinen 33. Geburtstag gefeiert hatte.

Der französische Tabellenführer hat in jedem Liga-Spiel zumindest ein Tor erzielt, steht aber in Salzburg ebenfalls gehörig unter Zugzwang.

