Schmidt: "Ich habe 19 fitte Spieler!"

Martin Schmidt freut sich auf das nächste Highlight in Mainz

Vier Punkte nach zwei Spielen in der Europa League - die bisherige Bilanz des FSV Mainz 05 liest sich sehr gut. Auf der Pressekonferenz vor dem dritten Spiel in der Gruppenphase gegen den RSC Anderlecht (am Donnerstag ab 21:05 Uhr) gibt sich Trainer Martin Schmidt entsprechend selbstbewusst.

"Die Heimspiele sind sehr wichtig", gab der Mainzer Übungsleiter zu Protokoll und ergänzte: "Die muss man in diesem Wettbewerb gewinnen!". Dabei kann der Schweizer Trainer auf einen vollbesetzten Kader zurückgreifen. Fabian Frei und Leon Balogun seien wieder voll belastbar und konnten die letzten Trainingseinheiten vollständig bestreiten. "Das Team steht! Ich habe 19 fitte Spieler", freute sich Schmidt deshalb.

Denn gegen den RSC Anderlecht erwartet den Mainzern eine denkbar schwere Aufgabe. Die Belgier stehen punktgleich mit den Rheinhessen auf Platz eins der Tabelle. Ein Sieg gegen Anderlecht am dritten Spieltag käme deshalb einer kleinen Vorentscheidung im Kampf um das Weiterkommen gleich.

Können die Belastung gut wegstecken

Zusammen mit seinem Trainer war auch Routinier Stefan Bell guter Dinge: "Wir freuen uns riesig auf das Spiel", so der Abwehrspieler, der den Gegner "auf Augenhöhe" sieht. Bisher sei die Saison sehr spannend: "Für 80 bis 90 Prozent des Kaders ist die Dreifachbelastung Neuland." Dass diese neue Erfahrung allerdings kein Problem darstellt, wollte Bell direkt klarstellen: "Wir haben eine junge Mannschaft und viele Spieler, die die Belastung sehr gut wegstecken. Aber das ist auch positionsabhängig."

Auch deshalb wird Martin Schmidt personell nicht viele Änderungen vornehmen. "Ich werde sicher nicht alles durcheinanderwirbeln, auf den laufintensiven Positionen werde ich aber bestimmt wechseln", so der Coach zuvor. Mainz geht also gut vorbereitet in das nächste Europa-Highlight.