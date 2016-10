Modeste: "Ich spiele gut derzeit"

Anthony Modeste glänzt dieser Tage mit Technik, Kraft und Torgefahr

Stürmer Anthony Modeste vom 1. FC Köln sieht das kommende Spiel gegen Hertha BSC (Samstag, 15:30 Uhr) als wichtige Standortbestimmung. "Schon seit Ende der letzten Saison spielt die Hertha sehr guten Fußball. Ich glaube, dass es ein richtig schönes Spiel wird", sagte der 28-Jährige im Interview mit "Sky Sport News HD". "Wir werden wissen, wo wir wirklich stehen und was wir gegen ein Top-Team wie Hertha ausrichten können."

Modeste steht mit sieben Toren nach sieben Spieltagen derzeit an der Spitze der Bundesliga-Torschützenliste. Über seinen Trainer Peter Stöger verlor er dabei nur lobende Worte: "Er ist ein Trainer, der mir sehr viel Vertrauen entgegenbringt. Er hat mich aus Hoffenheim geholt und heute kann ich sagen, dass alles, was er mir damals gesagt hat, auch wahr geworden ist. Ein Stürmer braucht dieses Vertrauen", so der Franzose.

Die Rolle seiner Kölner als Bayern-Jäger sieht der 28-Jährige allerdings weiterhin sehr gelassen entgegen: "Wir sind gut drauf, aber wir machen uns darüber einfach keinen Kopf. Wir sind Dritter und müssen einfach so weitermachen", so Modeste. Dabei sei klar, "dass es nicht immer so gut laufen kann".

Viel wichtiger als die aktuelle Form sei letztlich eh nur die Platzierung am Ende der Saison: "Wir genießen diesen Moment, weil das nicht jede Saison vorkommt. Aber wir nehmen das nicht zu ernst, denn die wichtigste Zeit kommt am Saisonende. Momentan schauen wir gerne auf die Tabelle, aber wir achten auch nicht zu sehr darauf."

Modeste misst sich mit Auba und Lewy

Dass Modeste mit seinen aktuell sieben Treffern maßgeblichen Anteil am Erfolg der Domstädter hat, freut ihn: "Im Moment läuft's gut für mich, aber am Ende der Saison wird abgerechnet", so der Stürmer. Seine Konkurrenten Aubameyang und Lewandowski seien jedoch "die Favoriten", da sie "bei den besten Teams" der Liga spielen. Deshalb geht er das Thema gelassen an: "Ich mache mir keinen Kopf darum, ich spiele gut derzeit, darüber sind wir alle glücklich, aber am Ende konzentriere ich mich auf andere Dinge."

Mit vier Siegen und drei Unentschieden nach sieben Partien stehen Modeste und der 1. FC Köln zu Recht oben im Tableau. Entsprechend positiv sei auch die Atmosphäre im Verein und in der Stadt: "Die Stimmung ist sehr gut. Klar, wenn man Spiele gewinnt, wird sie immer besser. Wir sind sehr zufrieden mit den Resultaten und entwickeln uns immer weiter. Das ist sehr wichtig."

Umso wertvoller sei der Höhenflug, da der FC "vor einigen Jahren noch in großen Schwierigkeiten" war: "Dieses Jahr wollen wir so lange wie möglich oben bleiben und möglichst schnell die 40 Punkte sammeln, damit wir nicht absteigen."