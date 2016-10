S04 ohne Bentaleb, Goretzka und Kolasinac

Trainer Markus Weinzierl will in Russland den dritten Sieg

Zwei Spiele, zwei Siege - so die bisher makellose Bilanz vom FC Schalke 04 in der Europe League. Anders als im Bundesliga-Alltag steht gegen den FK Krasnodar am Donnerstag (ab 19:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) ein richtiges Topspiel an. Trainer Markus Weinzierl weiß deshalb um die Chancen des deutschen Vertreters.

"Wir spielen in einem neuen Stadion und wissen, dass unsere Ausgangsposition gut ist. Wir freuen uns auf die Partie vor dieser Kulisse", so der Übungsleiter auf der Pressekonferenz. Personell ist die Ausgangslage jedoch nicht so rosig. Den Ausfall von Stürmer Breel Embolo habe man erst "einmal verdauen" müssen: "Wir werden schauen, wer morgen zum Einsatz kommt."

Auch deshalb hat Mannschaftskollege Alessandro Schöpf für das Europa-League-Gruppenspiel beim russischen Vertreter eine klare Marschroute ausgegeben: "Wir müssen jetzt für Breel spielen." Denn die kleine Siegesserie in der Europa League soll auch trotz seines Ausfalls nicht reißen. "Das ist ein schlechter Moment für das Team, aber wir müssen wie Breel jetzt nach vorne schauen", sagte Matija Nastasić, der sich mit langen Verletzungspausen auskennt. Beim Auswärtsspiel in Bremen im August 2015 hatte er sich die Achillessehne gerissen. Jetzt spricht er Embolo Mut zu: "Meine Verletzung war anders, aber ähnlich, weil ich auch eine große Verletzung hatte. Nach der Operation habe ich mit ihm gesprochen und ihm erklärt, was ihn in nächster Zeit erwartet."

"Das wird ein hartes Stück Arbeit"

Embolo ist aber nicht der einzige Schalker, der zuhause geblieben ist. Bentaleb, Goretzka und Kolašinac sind nicht vollständig bei Kräften: "Wir wollen hier 100 Prozent gehen, brauchen dafür 100 Prozent einsatzfähige Spieler. Das sind die drei nicht", stellte Weinzierl klar. Denn im Duell gegen Krasnodar gilt es, die Tabellenspitze der Europa League erfolgreich zu verteidigen. Der Ex-Augsburger weiß also: "Krasnodar hat Nizza daheim geschlagen und auch in Salzburg dreifach gepunktet. Das wird ein hartes Stück Arbeit."

Durch den Ausfall des jungen Schweizers Embolo rückt nun ein gestandener Niederländer zurück in den Fokus: Der "Hunter" muss es nun richten. Anders als Embolo gilt Klaas-Jan Huntelaar als der klassische Stürmer, der Bälle abnimmt und im Idealfall verwertet. Doch das hakt beim Torschützenkönig von 2012 in dieser Saison allerdings noch gewaltig. Nur ein Treffer in sechs Bundesliga-Partien steht zu Buche.

Auch ohne die Stammkräfte tritt die Mannschaft jedoch geschlossen auf: Vor dem Abflug stellte der Klub ein Video unter dem Hasthtag #All4Breel auf Twitter ein. Die gesunden Spieler um Kapitän Benedikt Höwedes, Naldo und Johannes Geis skandierten seinen Namen und Torhüter Ralf Fährmann wendete sich direkt an Embolo: "Wir können das alles gar nicht in Worte fassen. Wir stehen auch in dieser harten Zeit bei dir und du wirst gesund zurückkommen." Das dürfte zumindest für Aufmunterung bei Embolo gesorgt haben.