Salzburg in Youth League souverän weiter

Oliver Filip war nach seiner Einwechslung mit zwei Treffern der Matchwinner für die Salzburger

RB Salzburg hat in der UEFA Youth League am Mittwochabend souverän den Aufstieg geschafft. Nach dem 3:0-Sieg im Rückspiel bei Vardar Skopje zog man mit dem Gesamtscore von 8:0 in die zweite Runde ein. Philipp Sturm (69.) sowie ein Doppelpack des eingewechselten Oliver Filip (84. und 86.) sorgen auch in Mazedonien für klare Verhältnisse.

Das 5:0-Schützenfest im Hinspiel in Grödig hatte früh die Aufstiegsfrage beantwortet, aber Österreichs U19-Meister ließ auch in der Retourbegegnung nichts mehr anbrennen. Am Ende durften sich die Salzburger erstmals über einen Auswärtssieg in der Youth League freuen.

Dazu feierte Doppeltorschütze Filip nach seinem Bänderriss ein mehr als nur gelungenes Comeback. Auch die Einsätze von Maximilian Schuster, der nach einem Kreuzbandriss seit zehn Monaten erstmals wieder eine Partie absolvierte, und des erst 15-jährigen Aldin Aganovic waren erwähnenswert.

Salzburg-Coach Marco Rose zeigte sich nach der Partie zufrieden: "Vardar war wieder sehr aggressiv, aber meine Mannschaft hat die Vorgaben hinsichtlich Fokus und Bereitschaft so umgesetzt, wie wir uns das vorstellt hatten. Wir haben uns gut in die Partie gebissen und uns gute Möglichkeiten erarbeitet. Über ein schönes Tor nach einer Standardsituation haben wir die Mazedonier geknackt und noch zwei tolle Treffer nachgelegt."

Der Gegner für die zweite K.-o.-Runde kommt aus Kasachstan und heißt Kairat Almaty. Spieltermine sind der 2. und 23. November. Die Salzburger haben dabei zunächst Heimrecht.

