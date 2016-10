"Große Lösung": Wilmots bald VfL-Coach?

Marc Wilmots soll ein Thema beim VfL Wolfsburg sein

Seit der VfL Wolfsburg Coach Dieter Hecking vor die Tür gesetzt hat, hält Valérien Ismaël die Zügel beim den Niedersachsen in der Hand. Laut Wölfe-Boss Klaus Allofs bekommt der vorherige U23-Coach eine echte Chance und ist keines Falls eine "Notlösung". Hinter den Kulissen brodelt die Gerüchteküche dennoch.

Belgische Medien werfen nun den Namen Marc Wilmots in den Ring. Der 47-Jährige, der die Nationalelf seines Heimatlandes zuletzt unter anderem zur WM in Brasilien und EURO in Frankreich geführt hatte, ist seit Mitte Juli 2016 beschäftigungslos. "Het Nieuwsblad" berichtet nun, dass Wilmots ein Thema beim VfL ist.

Ein Vorteil des ehemaligen Schalker Eurofighters wäre sein Wissen um den deutschen Fußball. Zwischen Sommer 1996 und Ende Juni 2003 bestritt die "Kampfsau" 138 Ligaspiele für die Knappen.

In der Verlosung soll sich zudem Ex-S04- und -Paderborn-Trainer André Breitenreiter befinden. Der 43-Jährige wollte zu den Gerüchten allerdings nicht Stellung beziehen. Mit Murat Yakin wird ein weiterer ehemaliger Bundesliga-Spieler gehandelt und auch der Portugiese André Villas-Boas wird immer wieder genannt.

Trotz des vermeintlichen Bekenntnisses zu Valérien Ismaël ist damit wohl klar: Der Franzose hat nur eine Chance, wenn die Ergebnisse schnell stimmen. Eine Vermutung, die "Die Wolfsburger Allgemeine Zeitung" unlängst befeuerte, als das gut informierte Blatt schrieb, Allofs befände sich längst auf der "Suche nach einer größeren Lösung".