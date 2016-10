"Ein Marathon": Mustafi fordert mehr Konstanz

Shkodran Mustafi im Trikot seiner Gunners

Nach der mühelosen 6:0-Gala in der Champions League des FC Arsenal gegen Ludogorets Razgrad hat Shkodran Mustafi bereits vor dem drohenden Schlendrian gewarnt, der den Londonern in der Vergangenheit immer wieder zusetzte

"Es ist die Konstanz, die bei großen Teams den Unterschied macht", sagte Mustafi der englischen Zeitung "Daily Star", angesprochen auf die aktuell großartige Form der Gunners. "Es geht nicht darum, nur ein oder zwei Monate tolle Leistungen zu zeigen und dann wieder abzubauen", erklärte der Innenverteidiger weiter.

"Es ist ein Marathon und wir müssen bis zum Ende kämpfen. Wenn du einmal oben ist, ist es am schwierigsten dort zu bleiben", so Mustafi, der an jeden einzelnen Arsenal-Profi appellierte: "Wir müssen es versuchen, wir müssen uns auf die Details konzentrieren, wir brauchen alle Spieler und dann werden wir hoffentlich Erfolg haben."

Arsenal war in den letzten Jahren meist im Titel-Endspurt die Puste ausgegangen. Die letzte Meisterschaft liegt bereits über zwölf Jahre zurück. 2006 standen die Gunners das bisher letzte und einzige Mal im Champions-League-Finale. Aktuell liegen Mustafi und Co. in der Königsklasse punktgleich mit Paris Saint Germain an der Spitze von Gruppe A. In der Premier-League ist die Mannschaft von Trainer Arsène Wenger derzeit Zweiter.