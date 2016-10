"Traum erfüllt": Eintracht-Talent wird Profi

Hübner ist von Aymen Barkok überzeugt

Eintracht Frankfurt hat seinen Nachwuchsspieler Aymen Barkok mit einem Profivertrag bis 2020 ausgestattet. Der 18 Jahre alte Deutsch-Marokkaner soll das zentrale Mittelfeld der Eintracht verstärken.

"Wir konnten uns jetzt gezielt über einen längeren Zeitraum im Trainingsbetrieb und in Freundschaftsspielen der Profis einen Eindruck von der Leistungsstärke von Aymen verschaffen", sagte Sportchef Bruno Hübner über den in Frankfurt geborenen Maschinenbaustudenten: "Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere erfolgreich beschreiten wird."

"Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich wollte schon immer Profi-Fußballer werden und dass es jetzt mit 18 Jahren geklappt hat, freut mich natürlich sehr. Mir ist klar, dass es nicht leicht wird, aber ich werde alles dafür tun, um positiv auf mich aufmerksam zu machen", ergänzte Barkok.