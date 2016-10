Kauczinski: FCI vor "Wochen der Wahrheit"

Markus Kauczinski steht selbst mächtig unter Druck

Trainer Markus Kauczinski hat beim abgestürzten Bundesligisten FC Ingolstadt die "Wochen der Wahrheit" ausgerufen.

Schon in den kommenden Spielen gegen Borussia Dortmund am Samstag (ab 15:30 Uhr), im DFB-Pokal drei Tage später bei Eintracht Frankfurt sowie am darauffolgenden Wochenende beim FSV Mainz 05 "haben wir die Gelegenheit, viele Dinge ins richtige Licht zu rücken", meinte er.

MK: "Es sind die Wochen der Wahrheit. In der Englischen Woche haben wir die Gelegenheit viele Dinge ins richtige Licht zu rücken!" #Schanzer — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) 20. Oktober 2016

Der FCI ist nach sieben Spielen mit sechs Niederlagen noch sieglos und vor dem Duell mit dem BVB erstmals Tabellenletzter in der Bundesliga. "Es bringt nichts, dass wir uns verstecken. Wir haben gezeigt, dass wir gegen Topteams mithalten können", sagte Kauczinski. Offensivspieler Stefan Lex, der am Donnerstag ebenfalls an der Pressekonferenz teilnahm, meinte: "Wir wollen dagegenhalten und mindestens einen Punkt holen. Es muss eine positive Serie losgehen, sonst verlieren wir den Anschluss."

Leipertz fällt aus

Verzichten muss Kauczinski auf Neuzugang Robert Leipertz. Sonny Kittel, ebenfalls im Sommer zu den Schanzern gestoßen, habe dagegen grünes Licht erhalten und sei erstmals eine Option, sagte der Coach.

MK: "Die Spieler arbeiten hart - mit Herz & einem guten Charakter! Wir arbeiten sehr konzentriert & müssen die Fehler abstellen." #Schanzer — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) 20. Oktober 2016

Geschäftsführer Harald Gärtner hatte Kauczinski zuvor den Rücken gestärkt. "Wenn der Trainer weiter so akribisch arbeitet, werden sich die Erfolge einstellen", sagte er und nahm die Mannschaft in die Pflicht: "Alle Beteiligten, jeder Spieler, Nummer 1 bis Nummer 26, muss sich fragen: Tue ich alles, aber auch wirklich alles, für den Erfolg?"