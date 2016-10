Van Persies emotionale Rückkehr "nach Hause"

Robin van Persie kehrt zu seiner alten Liebe zurück

Robin van Persie spielt nunmehr seit drei Jahren am Bosporus für Fenerbahçe. In der Europe League kehrt der Niederländer nun zu seiner alten Liebe Manchester United zurück. Emotionale Momente sind vorprogammiert. Denn der Stürmer bereitet sich vor der Partie schon mal auf ein "besonderes Erlebnis und ein besonderes Spiel" vor, wie er im Interview mit "MUTV" sagte.

"Ich weiß, dass Manchester United eigentlich in der Champions League spielen will. Aber nun spielen sie und ich auch in der Europe League in einer sehr speziellen Gruppe. Im letzten Spiel habe ich gegen einen meiner ersten Vereine gespielt, Feyenoord. Und jetzt United", freute sich van Persie auf seine kleine Rückkehrer-Tournee.

Dabei war angesichts seiner Rückkehr nach England zwischen den Zeilen zu lesen, dass ihm der Gang zurück nicht unbedingt leicht fallen wird. Angesprochen auf das Gedankenspiel, ob der Niederländer damals auch in die Türkei gewechselt wäre, wenn sein alter Boss Sir Alex Furguson bei United das Zepter hielte, wich van Persie aus: "Das werden wir niemals erfahren. Es hätte sein können, dass ich heute immer noch Spieler von Manchester United wäre."

"United ist zwar Favorit, aber..."

Schließlich sei zum Zeitpunkt seines Wechsels vom FC Arsenal zu den Red Devils eigentlich klar gewesen, dass "Sir Alex ein paar Jahre länger bleiben würde", so van Persie. Die Dinge nahmen jedoch ihren Lauf, Furguson ging in den Ruhestand und van Persie nach Istanbul.

Mit seinem Team blickt er nun auf das schwierige Match im Old Trafford: "Ich spiele nun für Fenerbahçe und will meiner Mannschaft helfen. In diesem Stadion mit diesen großartigen Fans wird es jedoch schwer werden", so der 33-Jährige. Allerdings gibt sich der Stürmer auch kämpferisch: "United ist zwar Favorit, aber man weiß nie, was passieren kann."