Klopp mit Karius "zufrieden", aber...

Loris Karius will sich in Liverpool weiter entwickeln

Loris Karius kam vor der Saison vom FSV Mainz 05 an die Anfield Road. Seit seinem Debüt Ende September im Trikot der Reds stand der Keeper zuletzt immer zwischen den Pfosten. Jürgen Klopp zeigte sich mit seinem Schützling zufrieden. "Er muss sich natürlich verbessern, das kann er auch. Aber mit seinem Start bin ich sehr zufrieden", wird Klopp auf der Vereinsseite der Reds zitiert.

Damit reagierte der deutsche Trainer auf Kritik, die auf den Schlussmann nach dem Spitzenspiel gegen Manchester United am vergangenen Spieltag prasselte. "Es war nicht perfekt. Da war eine Situation im Zusammenspiel mit Dejan (Lovren, Anm. d. Red.) im Passspiel, aber solche Dinge passieren", so Klopp. Zuvor wackelte Karius auch im Spiel gegen Swansea City, am Ende behielt Liverpool jedoch die Oberhand und gewann mit 2:1.

Der Team-Manager wisse jedoch, dass deutlich "gröbere Fehler dieser Art" auch "Torhütern, die bereits mehr Erfahrung haben" passieren. Deshalb sei er sich des enormen Potenzials des Schlussmanns bewusst. "Er konnte Erfahrung sammeln. Aber hier in der Premier League herrscht eben eine andere Spielweise. Besonders in unserem Fall", erklärte Klopp. Letztlich brauche man auch eben einen Torhüter, "der mitspielt". So gehe man auch ein gewisses "Risiko" ein, "dass der Ball manchmal anders kommt.

Gegen kommenden Spiel gegen West Bromwich Albion kann Karius dann unter Beweis stellen, wie wichtig er für seine Mannschaft sein kann.