Inter mit Mühe, Donetsk ohne Probleme

Allesane Pléa jubelte mit OGC Nice gegen Salzburg

Nach dem Höhenflug in Frankreich hat der frühere Bundesliga-Trainer Lucien Favre mit dem OGC Nice im dritten Anlauf den ersten Sieg in der Europa League gefeiert. Bei RB Salzburg setzte sich der Spitzenreiter der Ligue 1 am dritten Spieltag der Schalker Gruppe I 1:0 (1:0) durch und wahrte seine Chancen auf das Weiterkommen. Alassane Pléa (13.) erzielte das Siegtor für die Südfranzosen.

Auch Inter, in der italienischen Serie A ins Mittelfeld abgestürzt, feierte nach zwei Niederlagen den ersten Erfolg in Gruppe K. Gegen den FC Southampton siegten die Nerazzurri dank des Treffers von Antonio Candreva (67.) mit 1:0 (1:0). Inters Ligakonkurrent AC Fiorentina kam bei Slovan Liberec zu einem 3:1 (2:0) und ist Spitzenreiter der Gruppe J.

Keine Mühe hatte Vorjahres-Halbfinalist Shakhtar Donetsk beim 5:0 (2:0) gegen die KAA Gent. Der FC Villarreal schaffte derweil beim türkischen Osmanlıspor FK nach 0:2-Pausenrückstand noch ein 2:2-Unentschieden und verteidigte damit die Tabellenführung in der Gruppe L. Ajax Amsterdam ließ in Gruppe G durch das 2:2 (1:1) bei Celta Vigo erstmals Punkte liegen.