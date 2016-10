Spanische Schwergewichte jagen Pulisic

Christian Pulisic soll auf dem Zettel des FC Barcelona stehen

Mit starken Leistungen im Trikot des BVB und der us-amerikanischen Nationalmannschaft hat sich Christian Pulisic in den letzten Wochen in den Fokus vieler Vereine gespielt. Einer davon soll der FC Barcelona sein.

Nachdem Jürgen Klopp und der FC Liverpool bereits im vergangenen Sommer mit einem Angebot in Höhe von rund zwölf Millionen Euro abblitzten, könnte dem BVB im kommenden Sommer die nächste Offerte ins Haus flattern. Absender soll angeblich der FC Barcelona sein. Wie die "Mundo Deportivo" berichtet, haben die Katalanen ein Auge auf den 18-Jährigen geworfen und beobachten ihn seit einigen Wochen intensiv.

Hintergrund soll eine deutliche Ansage von Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu sein. Der 53-Jährige habe seine Mitarbeiter vor Selbstzufriedenheit gewarnt und aufgefordert, das Team ständig zu verbessern. Pulisic wird demnach als vielversprechendes Investment in die Zukunft betrachtet.

Auch Real interessiert?

Neben dem FC Barcelona ist angeblich auch Erzrivale Real Madrid auf den Youngster aufmerksam geworden. Real-Trainer Zinédine Zidane soll nach dem Champions-League-Spieler seiner Elf gegen den BVB von Pulisic geschwärmt haben.

Die Verantwortlichen in Dortmund halten den Ball derweil flach und äußern sich nicht explizit zur Zukunft ihres Juwels. "Er ist gerade 18 geworden. Er kann sich freuen, dass er mit noch 17 in der Champions League debütiert und Tore vorbereitet hat und in der Bundesliga Tore geschossen und vorbereitet hat. Das ist ein ganz großes Privileg", erklärte Michael Zorc bereits vor einigen Wochen.