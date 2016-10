Pep-Karussell: Kompany raus - Weigl rein?

Wie geht es für Sergio Agüero und Vincent Kompany weiter?

Dass Pep Guardiola vor unliebsamen Personalentscheidungen keinen Halt macht, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Bei Manchester City bekommen dies aktuell Vincent Kompany und Sergio Agüero zu spüren.

Kompany, Kapitän der Citizens und in den letzten Jahren Stammspieler in der Innenverteidigung, stand nach Informationen der "Daily Mail" nach einer Verletzung wieder fit zur Verfügung, schaffte es beim Champions-League-Match Manchesters gegen den FC Barcelona aber nicht in den Kader. "Das ist Peps Entscheidung. Er muss seine Gründe gehabt haben", sagte sein belgischer Landsmann Kevin de Bruyne über die Nichtberücksichtigung.

In der neuen Saison kam der Defensivspezialist, der 2008 vom HSV auf die Insel wechselte, bisher auf nur zwei Einsätze. Insgesamt hat er für die Sky Blues 300 Einsätze auf dem Buckel. Zuvor hatte Trainer Guardiola bereits Torhüter Joe Hart und Mittelfeldspieler Yaya Touré aussortiert. Bei den Bayern hatte er unter anderem Bastian Schweinsteiger, Mario Mandžukić, Mario Gomez und Luiz Gustavo aussortiert.

Personalplanungen

Spannungen soll es zudem zwischen dem Katalanen und Stürmer Sergio Agüero geben, berichten "BBC" und "Daily Mail". Der Argentinier kam gegen Barcelona nur elf Minuten zum Einsatz und saß zu Beginn auf der Bank. Guardiola begründete das mit taktischen Maßnahmen, da er mehr Spieler im Mittelfeld aufbieten wollte. Der Angreifer, der in der laufenden Saison elf Tore in zehn Spielen erzielte, soll allerdings keinen ernsthaften Streit mit seinem Trainer haben. Eine Vertragsverlängerung bis 2020 steht angeblich kurz bevor.

Personaltechnisch plant der Übungsleiter nach Berichten der "Sun" zudem bereits für die neue Saison. Angeblich will er BVB-Youngster Julian Weigl nach England lotsen und der Borussia dafür knapp 23 Millionen Euro bieten. Die Schwarz-Gelben wollen jedoch mit Weigl verlängern und ihn langfristig halten.