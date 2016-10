Ismaël: "Habe im Training viel Feuer gesehen"

Valérien Ismaël steht vor seinem Bundesliga-Debüt als Cheftrainer

Valérien Ismaël steht beim VfL Wolfsburg vor seinem Debüt als Bundesliga-Trainer. Sein erstes Spiel auf der Bank des VfL Wolfsburg wird beim SV Darmstadt stattfinden.

Vor dem Kellerduell bei den Lilien will der neue Wölfe-Coach positive Stimmung und neuen Optimismus verbreiten. Von dem Potenzial seiner Mannschaft, die in der Bundesliga nach nur einem Sieg aus sieben Spielen nur den 14. Tabellenplatz einnimmt, ist der 41-Jährige überzeugt: "Die Qualität der Mannschaft ist unglaublich. Ich habe beim Training viel Feuer gesehen und spüre auch, dass die Mannschaft willig ist."

Vor dem Duell mit dem Tabellennachbarn legt Ismaël Wert darauf, dass seine Spieler sich vollends auf das Sportliche fokussieren und die interne Unruhe im Klub nach der Trennung von Dieter Hecking hinter sich lassen: "Es ist wichtig, dass wir uns nur auf das Spiel am Samstag konzentrieren. Es geht darum, dass jeder das abruft, was er kann."

#Ismael: Die Jungs sind willig, es besser zu machen als zuletzt. #D98WOB — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 21. Oktober 2016

Valérien Ismaël steht in Darmstadt vor seiner erstem Partie als Bundesligatrainer. Im Profibereich war er bisher nur beim 1. FC Nürnberg tätig. Beim Club wurde er 2014 wegen Erfolglosigkeit nach weniger als einer Halbserie entlassen. Die ersten Tage beim VfL nach seiner Beförderung vom U23- um Cheftrainer beurteilte der Franzose als sehr intensiv: "Ich habe gespürt, dass das bisher gut bei der Mannschaft angekommen bin. Die Jungs waren sehr offen. Es gibt natürlich ein Problem mit dem Selbstvertrauen, das ist aber normal in dieser Situation.

Casteels wieder fit - Horn erkrankt

Insbesondere im Spiel nach vorne erhofft sich Ismaël schnelle und sichtbare Fortschritte. Mit nur vier Toren aus den ersten Sieben spielen stellen die Wölfe den zweitschlechtesten Angriff der Liga.

Weltmeister Julian Draxler soll beim VfL in diesem Zusammenhang in der kommenden Zeit weiterhin als Zehner hinter Sturmspitze Mario Gomez zum Einsatz kommen: "Ich sehe ihn als zentralen Spieler, er ist überall einsetzbar. Ich werde mich aber nicht nur auf einen Gedanken beschränken." An Nationalmannschaftskollegen Mario Gomez will der Neu-Trainer in der Startelf unbedingt festhalten: "Er weiß, was er will. Er ist sehr motiviert und hat einen sehr starken Eindruck im Training hinterlassen. Es gibt uns ein gutes Gefühl, dass am Samstag sein Knoten platzen könnte."

Nicht am Training teilnehmen konnte hingegen zuletzt der erkrankte Verteidiger Jannis Horn. Teile des Mannschaftstrainings absolvierte der Rekonvaleszent Josua Guilavogui

Definitiv im Kader stehen wird Keeper Koen Casteels. Der Niederländer fehlte zuletzt mit einer Daumenverletzung, meldete sich aber rechtzeitig wieder fit und wird nach Aussage seines neuen Cheftrainers am Samstag auch spielen.