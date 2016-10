Castro & Ramos fit - Reus zurück im Training

Marco Reus ist zurück im Mannschaftstraining

Das BVB-Lazarett lichtet sich: Gegen den FC Ingolstadt kann Thomas Tuchel wieder auf Gonzalo Castro und Adrian Ramos zurückgreifen. Auch von Marco Reus gab es positive Nachrichten.

"Ich gehe davon aus, dass sie voll einsatzfähig sind", sagte Tuchel am Freitag über das Duo Castro/Ramos. Dagegen bangt der BVB noch um den Einsatz von Shinji Kagawa und Sokratis. Mittelfeldspieler Kagawa hatte das Training am Donnerstag abgebrochen, weil er sich unwohl fühlte, der griechische Innenverteidiger Sokratis klagte nach dem Champions-League-Spiel bei Sporting Lissabon am Dienstag über muskuläre Probleme.

Die Verletzungen beim BVB seien "in dieser Häufigkeit fürchterlich", sagte Tuchel, der auch seine Trainingsmethodik infrage stellte: "Du zweifelst an Dingen, von denen du überzeugt bist. Wir wissen nicht, woran es liegt."

Reus trainiert, "als wäre er nie weggewesen"

Auf Nationalspieler Marco Reus will Tuchel weiter keinen Druck ausüben. "Er hatte jetzt sein erstes Training mit der Mannschaft seit Mai, da hängen wir ihm kein Schild mit einem Datum um. Marco kriegt alle Zeit der Welt", sagte Tuchel, der sich zuversichtlich gab: "Er hat trainiert, als wäre er nie weg gewesen."

In Ingolstadt erwartet Tuchel eine schwierige Aufgabe, was er mit statistischen Daten belegte: "Ingolstadt ist kein Tabellenletzter. Sie sind enorm fleißig gegen den Ball, sie haben die meisten Balleroberungen in gegnerischer Hälfte, sie lassen extrem wenige Torchancen zu. Sie waren in allen Spielen sehr mutig, haben herausragend in München gespielt. Sie haben viel, viel Pech gehabt mit den Ergebnissen. Ich erwarte ein sehr intensives Spiel, einen mutigen Gegner."