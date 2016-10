Robben mit Startelfgarantie gegen Gladbach

Carlo Ancelotti trifft zum ersten Mal auf Mönchengladbach

Nach dem starken Auftritt in der Champions League mit dem 4:1-Sieg gegen den PSV Eindhoven geht es für den FC Bayern am Samstagabend mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach direkt ins nächste Topspiel (ab 18.30 Uhr).

Für Bayerns Cheftrainer Carlo Ancelotti der nächste Härtetest, schließlich haben die Münchner die letzten vier Bundesligaspiele gegen Gladbach nicht gewinnen können. Außerdem spielt der Rekordmeister in der Bundesliga nach zwei Unentschieden in Folge gegen Köln und Frankfurt gegen eine drohende Mini-Krise an. Ancelotti stellte nach intensiven Trainingseinheiten im Vorfeld des achten Spieltages aber klar: "Was gegen Frankfurt passiert ist, ist vergessen!"

Der Respekt vor Gladbach, dem Angstgegner der letzten beiden Jahre, ist groß: "Wir müssen gegen Gladbach aufpassen, sie sind sehr konterstark und haben viele schnelle Spieler. Wir werden eine sehr gute Leistung benötigen, um zu gewinnen." Für den FC Bayern gehe es in erster Linie darum, die Tabellenführung zu verteidigen. Aktuell rangiert er mit 17 Punkten an der Ligaspitze, die Gäste aus dem Rheinland stehen bisher lediglich auf Rang neun. Grund dafür ist besonders die schlechte Auswärtsbilanz der Borussen: In der Fremde sind die Rheinländer in dieser Saison noch ohne Sieg.

Bayerns Trainer Carlo Ancelotti erhofft sich gegen Gladbach einen ähnlich dominanten Auftritt wie unter der Woche gegen Eindhoven, zollt dem Gegner aber nicht zuletzt aufgrund dessen Leistung beim 2:0-Auswärtssieg in Glasgow vom Mittwoch großen Respekt: "Sie haben gegen Celtic sehr gut gespielt. Vorne haben sie eine sehr hohe Qualität im Angriff. Da sind sie sehr schnell. Es wird das Wichtigste für uns sein, darauf aufzupassen", meinte der italienische Startrainer über die Borussen.

Nur Ribéry wird fehlen

Ancelotti will selbst mit einer stabilen Abwehrleistung und vor allem hohen Tempo in der Offensive dagegen halten. Dem wiedergenesenen Flügelstürmer Arjen Robben kommt dabei eine entscheidende Rolle. Ihm sprach sein Trainer eine Einsatzgarantie aus.

Personell sieht es an der Säbener Straße ohnehin komfortabel aus. Lediglich Franck Ribéry fällt mit seinen muskulären Problemen weiterhin aus.