Atlético verlängert mit Carrasco

Yannick Ferreira-Carrasco bleibt bei Atlético

Yannick Ferreira-Carrasco bleibt Atlético Madrid treu: Der belgische Nationalspieler verlängert seinen Vertrag beim Tabellenführer der spanischen Primera División bis 2020. Das gab der Hauptstadtklub am Freitag bekannt.

Wie die "Marca" berichtet, steigt die Ausstiegsklausel im neuen Kontrakt des 23-Jährigen von 40 auf 100 Millionen Euro.

Carrascos Verlängerung sei für Atlético eine "gute Nachricht", erklärte Sportdirektor José Luis Caminero. "Es ist zwar einer junger Spieler, ist aber trotzdem in der Lage, mit seiner Persönlichkeit das Team mitzuziehen", ergänzte Caminero. "Mit seiner Geschwindigkeit ist er eine wichtige Option für unsere Offensive. Er hat zudem einen großartigen Schuss, das macht ihn zu einem sehr gefährlichen Spieler."

Carrasco selbst zeigte sich "sehr glücklich", weiter für Atlético auflaufen zu können.

Der Rechtsfuß war 2015 von der AS Monaco nach Madrid gewechselt. In bislang 54 Pflichtspielen für das spanische Top-Team erzielte er zehn Treffer - unter anderem das Siegtor beim 1:0-Sieg seiner Farben Ende September in der Champions League gegen Bayern München.