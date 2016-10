Jones ernennt Marozsán zur Spielführerin

Dzsenifer Marozsán ist die neue Spielführerin der Nationalmannschaft

Dzsenifer Marozsán ist die neue Spielführerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Diese Entscheidung verkündete Bundestrainerin Steffi Jones auf der Pressekonferenz in Regensburg vor ihrem Heimdebüt am Samstag gegen Österreich. Vorgängerin Saskia Bartusiak war nach dem Olympiasieg in Rio aus dem Nationalteam zurückgetreten.

Marozsán, Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon, debütierte im Oktober 2010 in der DFB-Auswahl und absolvierte seither 66 Länderspiele, in denen sie 30 Tore erzielte. Beim Gewinn der Goldmedaille in Rio de Janeiro im August avancierte die begnadete Technikerin im Finale gegen Schweden (2:1) mit einem Tor und einer Vorlage zur Matchwinnerin.

Im DFB-Trikot feierte die in Budapest geborene Marozsán außerdem den Triumph bei der EM 2013 in Schweden und holte 2010 mit der U20 den WM-Titel im eigenen Land. Auf Vereinsebene gewann sie mit ihrem Ex-Klub 1. FFC Frankfurt einmal die Champions League (2015) sowie zweimal den DFB-Pokal (2011, 2014). Nach den Olympischen Spielen wechselte sie vom Main zum französischen Serienmeister nach Lyon.