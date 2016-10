Hitzfeld Botschafter der Herberger-Stiftung

Neue Aufgabe für Meistertrainer Ottmar Hitzfeld

Ottmar Hitzfeld ist neuer Botschafter der Sepp-Herberger-Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes. Der Meistertrainer von Bayern München und Borussia Dortmund wurde am Freitag beim Besuch der Sepp-Herberger-Grundschule in Weinheim vorgestellt.

Der frühere Nationaltrainer der Schweiz befindet sich in prominenter Gesellschaft: Auch Horst Eckel, Uwe Seeler, Wolfgang Dremmler, Tina Theune, Nadine Keßler, Jens Nowotny und Oliver Kahn sind Stiftungsbotschafter.

"Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben für die Stiftung. Sepp Herberger hat nicht nur für alle Fußballtrainer in Deutschland bis heute eine besondere Bedeutung. Es ist mir eine große Freude, künftig in der Stiftung in seinem Sinne wirken und so zur Bewahrung seines Lebenswerkes beitragen zu können", sagte Hitzfeld.

Bei seinem Besuch wurde er von DFB-Vizepräsident Eugen Gehlenborg begleitet. "Mit Ottmar Hitzfeld engagiert sich eine der ganz großen deutschen Trainer-Persönlichkeiten für unsere Arbeit", sagte Gehlenborg: "Wir empfinden seine Unterstützung als Auszeichnung für unsere Stiftungsaktivitäten."