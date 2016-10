Allofs: "Modeste kann die Kanone holen"

Anthony Modeste ist Top-Torjäger der Bundesliga

Kölns letzter Bundesligatorschützenkönig aus der Saison 1988/1989, Thomas Allofs, hat in den höchsten Tönen von seinem Nachfolger Anthony Modeste geschwärmt. Der frühere Stürmer traut dem mit sieben Treffern aktuell torgefährlichsten Akteur des Oberhauses sogar zu, auch am Ende der Saison noch Führender in der Torschützenliste zu sein.

"Er hat das Selbstvertrauen, das Näschen und die Qualitäten. Und er hat eine Mannschaft, die weiß, dass er die Dinger rein macht. Dieses Vertrauen hat er sich erarbeitet. Modeste kann die Kanone holen", sagte Allofs der "Bild".

Um Top-Stars wie Pierre-Emerick Aubameyang (aktuell sechs Tore) und Robert Lewandowski (fünf) hinter sich zu lassen, müssten für den Franzosen aber einige Faktoren zusammenkommen. "Man weiß nie, wie lange so ein Lauf anhält. Dazu kommt, dass die Ansprüche an Modeste mit jedem Tor steigen. In dieser Phase prasselt viel auf Modeste ein. Das wird für ihn nicht leichter. Aber er hat die Fähigkeit, das auszuhalten", so der 56-Jährige.

"Es gab Zeiten, da tat einem die FC-Entwicklung weh"

Über den Aufschwung seines Ex-Klubs, der in der Bundesliga derzeit Tabellenplatz zwei belegt, zeigte sich Allofs begeistert. "Es gab Zeiten, da tat einem die FC-Entwicklung weh. Heute ist alles harmonisch, der Trainer ein Realist. Ich glaube: Köln kann es zurück ins internationale Geschäft schaffen", erklärte der Bruder von Wolfsburg-Manager Klaus.

Im Fußball und speziell in Köln habe sich seit seiner aktiven Zeit einiges geändert. "Das Stadion war oft halbleer. Heute kommst du praktisch an keiner Kneipe mehr vorbei, wo kein Fußball läuft. Früher gab es im Stadion nur eine Bratwurst, heute sind die Spiele Familien-Events", schwärmte Allofs.

Auch die finanzielle Entwicklung der beliebtesten Sportart der Welt sei durch die Decke gegangen, so der heutige Spielerberater. "Heute gibt es im Fußball ganz andere Möglichkeiten. Die Wertigkeit ist eine ganz andere, als noch zu meiner Zeit. Ob die Riesen-Summen allerdings so gesund sind, weiß ich nicht."