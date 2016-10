England schnürt nächsten Milliarden-Deal

Der FA-Cup ist einer der bedeutendsten Trophäen im englischen Fußball

Nächster Geldregen für den englischen Fußball: Nach dem Milliarden-Deal mit der Premier League haben sich nun offenbar auch Vermarkter gefunden, die für die Übertragungsrechte des FA Cups ein kleines Vermögen zahlen.

Laut Informationen der "DailyMail" sind mit "IMG" und "Pitch International" zwei zahlungskräftige Agenturen bereit, insgesamt 1.000.000.000 US Dollar für einen Deal über sechs Jahre zu zahlen, um sich die Rechte am wichtigsten Pokalwettbewerb auf der Insel zu sichern. Der Vertrag soll ab der Saison 2018/19 in Kraft treten, der Vollzug schon in der nächsten Woche offiziell verkündet werden.

Das Blatt berichtet, dass "Pitch International" rund 300 Millionen US Dollar für die Vermarktungsrechte in Europa und dem Mittleren Osten zahlt, "IMG" sage und schreibe 700 Millionen US Dollar für die Rechte im Rest der Welt auf den Tisch legt.

Allein durch die TV-Rechte soll der englische Verband ab der Spielzeit 2018/19 pro Jahr rund 280 Millionen Euro einnehmen. Die teilnehmenden Teams dürfen sich demnach auch über eine Steigerung des Preisgeldes freuen. So wird der FA-Cup-Sieger künftig über zwei Millionen Euro kassieren.