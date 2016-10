Spiel-Boykott! MLS straft Drogba ab

Didier Drogba wollte nicht auf der Bank Platz nehmen

Stürmer Didier Drogba von Montreal Impact ist von der Major League Soccer für sein Nichtantreten gegen Toronto mit einer Geldstrafe belegt worden. Über die Höhe der Strafe für den 38-Jährigen machte die MLS keine Angaben.

Drogba war zum Match gegen Toronto am vergangenen Sonntag nicht erschienen, weil er nicht zur Startformation gehört hätte. ""Ich habe ihm gesagt, dass er nicht von Anfang an spielt. Das akzeptierte er nicht und sagte mir, dass er dann nicht im Kader sein möchte", sagte Impact-Coach Mauro Biello.

Offiziell hatte Drogba wegen eines Rückenleidens gefehlt. Das dementierte Biello aber. Zudem kritisierte der 44-Jährige seinen Superstar mit deutlichen Worten: "Jeder arbeitet hart und will spielen, du bist ein Teil der Mannschaft und wenn du nicht spielst, erwarte ich, dass du trotzdem für deine Kameraden da bist."

Nach dem Fauxpas des Ivorers waren Gerüchte aufkommen, Montreal könne ihn vorzeitig aus seinem Vertrag entlassen und dem Routinier so die Rückkehr nach Europa ermöglichen. Mittlerweile hat sich der frühere Chelsea-Torjäger allerdings mit seiner Klubführung ausgesprochen.

In der laufenden Saison ist Drogba in 22 Spielen, 18 davon in der Startelf, auf zehn Tore gekommen.