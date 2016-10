"Geil!": Wiese schwärmt von RB Leipzig

Tim Wiese hat einmal mehr seine Meinung geäußert

Ex-Nationaltorwart Tim Wiese hat RB Leipzig gegen Kritik verteidigt und den umstrittenen Bundesliga-Neuling in den höchsten Tönen gelobt.

"Ich finde RB Leipzig geil", sagte Wiese der "Bild" und ergänzte: "Diese ganze Nörgelei, das ewige Rumgeheule geht mir derbe auf den Sack. Es ist scheinheilig." Leipzig sei vor allem aus Neidgründen so unbeliebt. "So läuft es in Deutschland, da kotzt jeder, wenn ein anderer mehr hat", erklärte der früher Keeper.

Andere Klubs, so Wiese, würden millionenschwere Angebote von Investoren wie Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz ebenfalls nicht ablehnen. "Ob bei Werder, Mainz oder Dortmund, kein Klub-Manager würde einem Investor mit solchen Plänen keinen roten Teppich ausrollen. Wer etwas anderes behauptet, lügt", sagte der 34-Jährige.

Bei RB stimmt Wieses Meinung nach zudem das Gesamtpaket. "Besonders bitter ist für die ganzen Heuchler und Nörgler, dass Leipzig ein auf allen Ebenen gut geführter Klub ist. Es wird nachhaltig gearbeitet. Am Ende profitiert der deutsche Fußball, wenn in Leipzig ausgebildete Talente in den Nationalmannschaften auflaufen", erläuterte der ehemalige Bremer und Hoffenheimer.

Bei Bundesliga-Dino Hamburger SV etwa sehe das komplett anders aus. "Kühne ist ja der Mateschitz von Hamburg. Während RB die Kohle strategisch und mit Weitblick einsetzt, läuft das beim HSV etwas... Nun ja, ein Blick auf die Tabelle reicht, um die Unterschiede zu verstehen", kritisierte der extrovertierte sechsfache DFB-Akteur.