HSV: Beiersdorfer bleibt wohl Alleinherrscher

Dietmar Beiersdorfer bleib wohl noch länger Sportdirektor in Hamburg

Laut übereinstimmenden Medienberichten galt Georg Heitz als größter Favorit auf den Sportdirektor-Posten beim Hamburger SV. Nach ersten Gesprächen könnte das Interesse jetzt aber schon wieder erloschen sein.

Wie die "Bild" berichtet, soll Heitz nicht mehr zum Favoritenkreis auf die Nachfolge von Ex-Sportdirektor Peter Knäbel gehören. Die Hamburger Verantwortlichen präferieren demnach einen Sportchef, der sich gerade im deutschen Markt bestens auskennt. Eine Qualität. die der langjährigen Sportdirektor des FC Basel nicht vorweisen kann.

Jetzt gilt eine Weiterbeschäftigung von Dietmar Beiersdorfer in Doppelfunktion als Vorstandschef und Sportdirektor bis 2017 als wahrscheinlich. Noch kürzlich hatte Beiersdorfer in der "Sport Bild" bekräftigt, den sportlichen Bereich "neu aufzustellen". Mangels geeigneter Alternativen bleibt Beiersdorfer aber vorerst Alleinherrscher an der Elbe.

Schon zahlreiche Personen wurden mit dem vakanten HSV-Posten in Verbindung gebracht. Lange galt der BVB-Scout Sven Mislintat als Favorit. Dieser erhielt allerdings keine Freigabe seitens der Dortmunder.

Auch Horst Held und KSC-Sportchef Jens Todt wurden als potentielle Kandidaten für den Posten bei den Rothosen gehandelt. Reichlich Spekulationen also, wobei eine Vollzugsmeldung weiter aussteht. So passt die zähe Sportdirektor-Suche bestens in das chaotische Bild, dass der aktuelle auf Tabellenplatz 17 notierte Bundesliga-Dino derzeit abgibt.