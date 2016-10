Sturms Wunschkonzert ist vorerst beendet

Franco Foda ärgerte sich über Referee Markus Hameter

Die Superserie von Sturm Graz in der Fußball-Bundesliga ist ausgerechnet gegen das Schlusslicht zu Ende gegangen. Vier Siege en suite ohne Gegentreffer hatte der Tabellenführer zuletzt gefeiert, am Samstag sorgte Mattersburgs Ausgleichstor zum 2:2 in der 95. Minute für gespenstische Stille in Graz.

Franco Foda ärgerte sich zunächst über Referee Markus Hameter, der nach einem späten Wechsel über die zunächst angezeigte Nachspielzeit spielen ließ. Am Ende sah Sturms Trainer den Punkteverlust aber doch selbst verschuldet. "Unglaublich, dass das Spiel 2:2 ausgegangen ist", meinte Foda angesichts der klaren Feldüberlegenheit seiner Mannschaft in der zweiten Spielhälfte. "Aber Fußball ist kein Wunschkonzert."

Stefan Hierländer hatte die Grazer mit dem 2:1 in der 84. Minute vermeintlich auf Kurs zum zehnten Sieg im zwölften Saisonspiel gebracht. Doch der Spanier Fran Sanchez traf per Flachschuss noch zum glücklichen Remis für die Gäste. "Wir hatten oft Glück, heute ist viel Pech zusammengekommen. Es ist unglücklich und ärgerlich, in der letzten Sekunde zwei Punkte zu verlieren", meinte Sturm-Verteidiger Christian Schulz.

Allzu lange Trübsal blasen wollten die Grazer aber nicht. "Jetzt gilt es, sich ordentlich zu regenerieren und auf das Cup-Spiel gut vorzubereiten", betonte Uros Matic. Am Nationalfeiertag geht es im Achtelfinale gegen den SKN St. Pölten (16:30 Uhr im weltfussball-Liveticker), gespielt wird in Niederösterreich. Am darauffolgenden Sonntag wartet bei der Wiener Austria das nächste wichtige Auswärtsspiel auf Sturm.

Die im ÖFB-Cup früh gescheiterten Mattersburger können sich indes intensiver auf das nächste Spiel beim WAC vorbereiten. In Graz bot der Nachzügler beim sechsten Punktgewinn in dieser Saison eine Leistung, auf die man aufbauen kann. "Ein Punkt beim Tabellenführer, da kann man wirklich zufrieden sein", meinte Patrick Farkas. Sein Teamkollege Patrick Bürger sprach von einem "gefühlten Sieg".

"Heute haben wir Emotionen gezeigt, so müssen wir in jede Partie hineingehen. Endlich haben das alle begriffen", erklärte der Stürmer, der das Tor zum 1:0-Pausenstand erzielt hatte. Sturm-Torhüter Christian Gratzei war nach 431 Ligaminuten wieder bezwungen.

Der Motor von Altach brummt

Einen Absturz von der Tabellenspitze braucht Sturm trotz des Remis aber vorerst nicht fürchten. Sechs Punkte beträgt nun der Vorsprung auf den weiterhin schärfsten Verfolger, der Altach heißt. Die heimstarken Vorarlberger sicherten den zweiten Rang durch ein 2:0 gegen die Admira ab. Die Mannschaft von Trainer Damir Canadi traf dabei früh nach einem Eckball durch Kapitän Philipp Netzer (17.) und zog danach ihr gewohntes Spiel auf.

Altach zog sich zurück, konterte aber gefährlich. Nikola Dovedan traf keine drei Minuten nach seinem Eintausch schließlich zur Entscheidung. Canadi durfte sich freuen, wieder alles richtig gemacht zu haben. "Wir genießen den Augenblick, aber wollen auch alles dafür tun, da vorne zu bleiben", bekräftigte der Wiener seine Ambitionen mit dem nun schon acht Heimspiele ungeschlagenen SCR. Fünf Siege stehen in dieser Serie zu Buche.

Auch Altach ist im Cup nun in der Rolle des Zuschauers. Die Admira hat hingegen die Gelegenheit, das 0:2 in Altach beim SC Wiener Neustadt vergessen zu machen. "Es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Der Fokus ist nach vorne gerichtet", betonte Trainer Oliver Lederer. Immerhin bejubelten die Südstädter vor der Reise ins "Ländle" in vier Pflichtspielen in Liga und Cup drei Siege.

apa