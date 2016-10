Klostermann verlängert in Leipzig

Lukas Klostermann hat in Leipzig verlängert

Der momentan verletzte Abwehrspieler Lukas Klostermann hat seinen Vertrag bei RB Leipzig vorzeitig bis 2021 verlängert.

Das gab der 20-Jährige, der bei Olympia in Rio de Janeiro mit der deutschen Mannschaft die Silbermedaille gewonnen hatte, am Sonntag vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen in einer Videobotschaft bekannt.

Erfreuliche Botschaft! ☺👍 Kurz vor dem Anpfiff hat ein besonderer Spieler eine besondere Nachricht für euch! #Klostermann #LK16 #Lukas2021 pic.twitter.com/y43BFnT6GF — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 23. Oktober 2016

"Ich bin sehr froh und sehr stolz, weiter ein Teil dieses Vereins sein zu dürfen und hoffe nun, dass ich natürlich auch schnellstmöglich wieder spielen kann", erklärte der Außenverteidiger, der in dieser Saison erst ein Spiel für die Sachsen absolvierte.

Klostermann hatte bei den Sachsen im September im Training ohne Fremdeinwirkung einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie erlitten. Der Verteidiger, der schon im Notizbuch von Bundestrainer Joachim Löw stehen soll, fällt insgesamt voraussichtlich ein halbes Jahr aus.