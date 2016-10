Sevilla stürmt an die Tabellenspitze

Der FC Sevilla setzte sich im Heimspiel gegen Atlético durch

Überraschung in der Primera División: Atlético Madrid hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst und gegen den FC Sevilla seine erste Saisonniederlage kassiert.

Nach 90 hart umkämpften Minuten setzte sich die Mannschaft von Neu-Trainer Jorge Sampaoli mit 1:0 gegen Diego Simone und die "Colchoneros" durch. Das Tor des Tages erzielte der Franzose Steven N'Zonzi in der 73. Minute. Atléticos Koke sah zudem in der 77. Minute die Gelb-Rote Karte.

Durch diesen Sieg verbesserten die Andalusier ihr Punktekonto auf 20 und kletterten zumindest vorübergehend auf Platz eins der Tabelle. Die Hauptstädter lagen vor den letzten Partien des 9. Spieltags mit 18 Punkten auf Platz drei.

Koke fliegt

Nach einer niveauarmen ersten Halbzeit ohne große Höhepunkte nahm das Topspiel der spanischen Liga erst nach dem Seitenwechsel Schwung auf. Vier Minuten nach dem Wiederbeginn setzte sich Sami Nasri an der Strafraumgrenze gegen zwei Gegenspieler durch und nagelte den Ball an den linken Pfosten. Sevilla blieb in der Folge am Drücker und belohnte sich 17 Minuten vor dem Ende.

Nach einem genialen Heber von Luciano Vietto in den Lauf von Steven N'Zonzi schüttelte dieser sämtliche Gegenspieler ab und netzte zum 1:0 ein. Madrid war um eine schnelle Antwort bemüht, schwächte sich kurz nach dem Treffer aber selbst. Nach seiner zweiten Gelben Karte binnen 15 Minuten musste Koke vorzeitig vom Platz. Atlético ergab sich anschließend in sein Schicksal und schaffte es nicht mehr, gefährlich vor das Tor der Gastgeber zu kommen.