Splitter: Keine Elfmeter, aber Rote Karten

Bruma (r.) sah wegen einer Notbremse die Rote Karte

Auch der 8. Spieltag der Bundesliga brachte wieder jede Menge Erkenntnisse. Köln verliert erstmals seit einem halben Jahr, Hertha feiert einen Vereinsrekord und Elfmeter gab es dieses Mal gar keine. Die Splitter des Wochenendes im Überblick:

TORE: In den neun Partien des 8. Spieltags fielen insgesamt 34 Tore - dies entspricht einem Schnitt von 3,77. Ingolstadts Torjäger Darío Lezcano (beim 3:3 gegen Dortmund), Leipzigs Naby Keïta (beim 3:1-Heimsieg gegen Werder Bremen) und Schalkes Nabil Bentaleb (beim 3:0 über den FSV Mainz 05) erzielten jeweils einen Doppelpack. Die Torjägerliste führt der Kölner Anthony Modeste mit acht Treffern an. Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund folgt mit sieben Toren.

ZUSCHAUER: Zu den Begegnungen des 8. Spieltags strömten 372.965 Zuschauer in die Stadien - im Schnitt 41.440. Ausverkauft waren die Arenen in Ingolstadt (15.200 gegen Dortmund), München (75.000 gegen Mönchengladbach), Leipzig (42.558 gegen Bremen) und Freiburg (24.000 gegen Augsburg). Die Gesamtzuschauerzahl in dieser Saison beträgt 3.021.739 (Schnitt: 41.968).

PLATZVERWEISE: Am 8. Spieltag wurden drei Spieler des Feldes verwiesen. Hamburgs Dennis Diekmeier wurde am Freitag in der Partie gegen Eintracht Frankfurt wegen wiederholten Foulspiels mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen. Kevin Volland von Bayer Leverkusen handelte sich gegen seinen früheren Klub 1899 Hoffenheim nach einer Notbremse die Rote Karte ein. Eine Rote Karte ereilte auch den Wolfsburger Verteidiger Jeffrey Bruma nach einer Notbremse in der Partie bei Darmstadt 98. Damit gab es in der laufenden Saison bisher 13 Platzverweise (9 Rote Karten/4 Gelb-Rote Karten). In der vergangenen Spielzeit wurden insgesamt 40 Spieler des Feldes verwiesen (15 Rote Karten/25 Gelb-Rote Karten)

EIGENTORE: Am 8. Spieltag wurde ein Eigentor registriert. Lewis Holtby vom Hamburger SV traf bei der 0:3-Niederlage am Freitag gegen die Eintracht aus Frankfurt ins eigene Tor. Es war das zweite Eigentor in der laufenden Saison. In der vergangenen Spielzeit waren es 27.

ELFMETER: In den sieben Partien des 8. Spieltages wurde kein Elfmeter verhängt. Im Duell Schütze gegen Torwart steht es in der Saison weiterhin 14:8. In der Spielzeit 2015/16 gab es 86 Elfmeter. Davon wurden 68 verwandelt, 18-mal blieben die Keeper Sieger.

JUBILÄUM: Der frühere Nationalspieler Christian Träsch vom VfL Wolfsburg absolvierte bei der 1:3-Niederlage bei Darmstadt 98 sein 200. Bundesligaspiel. Der Routinier absolvierte 83 Partien für den VfB Stuttgart sowie 117 Einsätze für Wolfsburg. Der Außenverteidiger erzielte in seiner Karriere bisher fünf Treffer.

1000: Nationalstürmer Mario Gomez erzielte bei der 1:3-Niederlage gegen Darmstadt 98 das 1000. Bundesliga-Tor für den VfL Wolfsburg - und gleichzeitig das Premieren-Tor für seinen neuen Verein. Den ersten Bundesliga-Treffer hatte Stürmer Roy Präger am 2. August 1997 im Ostseestadion bei Hansa Rostock erzielt (1:0).

VEREINSREKORD: Erstmalig hat Hertha BSC nach dem 8. Spieltag 17 Punkte auf dem Konto. Die Hauptstädter holten im achten Saisonspiel bereits den fünften Sieg.

PREMIERE: Der ungarische Nationalspieler László Kleinheisler von Darmstadt 98 erzielte in seinem 13. Bundesligaspiel seinen ersten Bundesligatreffer. Sechsmal lief der Mittelfeldspieler für Werder Bremen auf, siebenmal für die Hessen.

SERIEN: 1899 Hoffenheim setzte seine Siegesserie fort, gewann gegen Bayer Leverkusen (3:0) das vierte Spiel in Folge. Neben Branchenprimus Bayern München und Aufsteiger RB Leipzig haben die Kraichgauer noch kein Spiel verloren. Der 1. FC Köln musste in Berlin die erste Saisonniederlage hinnehmen. Der FC verlor in der Bundesliga erstmals seit über einem halben Jahr. In der abgelaufenen Saison unterlagen die Domstädter am 10. April gegen den Rhein-Rivalen aus Leverkusen (0:2). Aufsteiger Freiburg feierte den vierten Heimsieg in Folge - saisonübergreifend sogar den zehnten. Der FC Ingolstadt hingegen wartet saisonübergreifend seit 13 Bundesliga-Partien auf einen Sieg - so lange wie derzeit kein anderer Bundesligist. Darmstadt ist vor heimischer Kulisse nach dem 3:1-Sieg gegen Wolfsburg seit vier Spielen ungeschlagen und baute damit den Vereinsrekord aus. Der VfL Wolfsburg ist nunmehr seit sieben Spieltagen sieglos, unterlag dabei in den letzten beiden Duellen.