Roma feiert Heimsieg - Sassuolo mit Remis

Die AS Roma hat drei Tage nach dem Remis in der Europa League gegen die Austria in der Serie A einen 4:1-Heimerfolg gegen Nachzügler Palermo gefeiert. Die Tore für die nur noch zwei Punkte hinter Juventus (0:1 gegen AC Milan) weiter zweitplatzierten Römer erzielten am Sonntag Mohamed Salah (31.), Leandro Paredes (51.), Edin Dzeko (68.) und Stephan El Shaarawy (82.).

Rapids Europa-League-Gegner Sassuolo kam in Bologna zu einem 1:1. Den späten Ausgleich der Gäste, die weiter Tabellenneunter sind, erzielte Alessandro Matri (86.).

