Koller: Alaba auf links "zu schade"

Marcel Koller ist sich sicher, David Alaba wird wieder erstarken

Nachdem der Stern von David Alaba über Jahre eigentlich immer heller und heller zu leuchten schien, spürt der Österreicher aktuell auf einmal Gegenwind. Sein Nationaltrainer Marcel Koller äußerte sich nun zur Situation des Bayern-Asses. Der 55-Jährige lenkt die Geschicke des ÖFB bereits seit November 2011 und hat Alabas komentenhaften Aufstieg hautnah miterlebt.

"Ich glaube, dass Davids sportliche Entwicklung nicht stagniert oder gar rückläufig ist, sondern dass er einen Entwicklungsprozess durchläuft", wird Koller im "kicker" zitiert. Man erwarte man von dem 24-Jährigen, nun eine Führungsrolle im Team einzunehmen. Ein Prozess, der naturgemäß "nicht innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen" ist.

Eben jene Führungsrolle traut nicht jeder dem meist stillen Alaba zu. Koller ist sich jedoch sicher, dass er die Anforderungen erfüllen kann. "Für mich ist ein Führungsspieler jemand, der sehr gut Fußball spielen kann und an dem sich alle ein Beispiel nehmen", erklärte der Ex-Köln-Coach. Neben den fußballerischen verfüge Alaba zudem über die notwendigen menschlichen Qualitäten.

Von den Österreichern fordert Koller unterdessen Nachsicht mit ihrem Superstar, der nach den wenig überzeugenden Auftritten in der WM-Quali zuletzt mächtig Prügel einstecken musste. "Ich denke aber, man sollte Nachsicht haben, dass der Weg nicht immer steil bergauf geht, sondern dass ein Spieler auch einmal eine Phase hat, in der es nicht so rund läuft. Das ist völlig normal", so der Schweizer.

Auch zur unterschiedlichen Rolle seines Schützlings im ÖFB-Team und bei den Bayern äußerte sich Koller. Ihm sei klar, dass er Alaba auch im Nationalteam, wo er meist zentral im Mittelfeld aufläuft, auf der linken Abwehrseite einsetzen könnte. Dies sei für Koller aber "zu schade", so der Eidgenosse, der hinzufügte: "Ich denke, man sollte das Nationalteam nicht mit Bayern vergleichen."