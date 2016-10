1241 Tage sieglos: Das Pech hat einen Namen

Jack Rodwell wartet sehnsüchtig auf einen Sieg

Dass nicht jeder Kicker auf den Rasenplätzen dieser Welt seine Schuhe für Bayern, Real oder Barça schnüren und mit den stargespickten Teams von Sieg zu Sieg eilen kann, ist klar, die Serie, die Sunderlands Jack Rodwell allerdings aufzuweisen hat, ist schon kurios:

Als Winston Reid am Samstag in der 90. Minute den 1:0-Sieg von West Ham United über Sunderland besiegelte stand ein Mann in der Startelf der "Black Cats", der inzwischen daran gewöhnt sein dürfte, den Platz unter diesen Umständen nicht als Sieger zu verlassen: Jack Rodwell.

Der 25-Jährige wartet seit unfassbaren dreieinhalb Jahren, 1241 Tagen oder 32(!) Partien, in denen er in der Liga in der Sunderland-Startelf stand auf einen Dreier. Kurz: Im Dress des AFC Sunderland, bei dem er im Sommer 2014 unterschrieb, gelang dem ehemaligen Manchester-City-Spieler dieses Kunststück noch nie.

Apropos City: Am 7. Mai 2013 debütierte der Mittelfeldmann in der Startformation der Sky Blues und feierte auf Anhieb einen 1:0-Sieg über West Bromwich; der letzte für lange Zeit. Dabei kann man dem ehemaligen Nationalspieler der Three Lions nicht vorwerfen, nicht alles für den Erfolg zu tun. Allerdings ist irgendwie der Wurm drin. Bei seinem zweiten Einsatz in der Anfangself Manchesters zauberte Rodwell zum Beispiel einen Doppelpack auf den Rasen - City verlor dennoch mit 2:3 gegen Norwich.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es für den Engländer allerdings: Auf der Liste der Premier-League-Akteure, die die längste Siegloserie in der Anfangsformation nach ihrem Start-Debüt für einen Klub vorweisen, findet man dritter Stelle einen gewissen Gareth Bale (22 Spiele für Tottenham), der inzwischen nun wirklich nicht mehr als Unglücksrabe gelten kann.

Liste der Premier-League-Spieler, die die meisten Startelfeinsätze benötigten, um den ersten Sieg mit ihrem Klub zu feiern:

Jack Rodwell (Sunderland) 32

Darren Moore (Derby) 29

Gareth Bale (Tottenham) 22

Nicky Summerbee (Swindon) 21

Jack McEveley (Derby) 21

Darren Purse (West Bromwich) 19