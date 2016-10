Dallas und New York sind Conference-Sieger

Playoffs: New York qualifiziert sich mit 57 Punkten

Der FC Dallas im Westen und die New York Red Bulls im Osten sind als beste Mannschaften ihrer jeweiligen Conference in die Playoffs der MLS eingezogen. Beide haben in der ersten Runde ein Freilos. Ebenso die jeweils zweitplatzierten Colorado Rapids und New York City FC.

Zunächst treffen in den Playoffs die Teams auf den Plätzen drei bis sechs in der Western sowie der Eastern Conference aufeinander. In dieser ersten Runde gibt es dabei lediglich ein K.o.-Spiel, im Viertelfinale und Halbfinale jeweils ein Hin- und Rückspiel. Das Endspiel wird am 12. Dezember ausgetragen.

Die erste Runde der Playoffs in der MLS in der Übersicht:

Mittwoch, 26. Oktober: Philadelphia Union - Toronto FC; Real Salt Lake - Los Angeles Galaxy

Donnerstag, 27. Oktober: Montreal Impact - Washington D.C. United, Sporting Kansas City - Seattle Sounders

Fest für das Viertelfinale qualifiziert: FC Dallas, Colorado Rapids (Western Conference), New York Red Bulls, New York City FC (Eastern Conference).